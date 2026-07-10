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Россия обогнала США по поставкам газа в Испанию в июне - РИА Новости, 10.07.2026
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18:22 10.07.2026
Россия обогнала США по поставкам газа в Испанию в июне

Россия обогнала США по поставкам газа в Испанию в июне, став вторым поставщиком

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"Газопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
Газопровод. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне Россия обогнала США по поставкам сжиженного природного газа в Испанию, став вторым поставщиком после Алжира.
  • За июнь Россия отправила в Испанию 5473 ГВт·ч СПГ, что составило 21,1% всех поставок в королевство.
МАДРИД, 10 июл - РИА Новости. Россия в июне обогнала США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию, став вторым поставщиком после Алжира, следует из данных испанской энергетической компании Enagas.
Согласно ее предварительным данным, за июнь Россия отправила в Испанию 5473 ГВт.ч СПГ, что составило 21,1% всех поставок в королевство. По сравнению с июнем 2025 года поставки российского СПГ выросли почти на 67,5%. Тогда Испания получила из России 3268 ГВт.ч.
По итогам первого полугодия 2026 года Алжир также стал главным поставщиком газа в Испанию с долей 33,9%. США сохранили второе место (29,4%), Россия заняла третье место с 19,7%.
Первое место по итогам месяца занял Алжир, поставивший Испании 10 460 ГВт.ч (40,3%). США в июне опустились на третье место с долей в 12%. Их поставки снизились примерно на 24% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Четвертое место заняла Нигерия, обеспечившая 11,7% поставок.
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