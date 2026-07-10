Россия обогнала США по поставкам газа в Испанию в июне

Краткий пересказ от РИА ИИ В июне Россия обогнала США по поставкам сжиженного природного газа в Испанию, став вторым поставщиком после Алжира.

За июнь Россия отправила в Испанию 5473 ГВт·ч СПГ, что составило 21,1% всех поставок в королевство.

МАДРИД, 10 июл - РИА Новости. Россия в июне обогнала США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию, став вторым поставщиком после Алжира, следует из данных испанской энергетической компании Enagas.

Согласно ее предварительным данным, за июнь Россия отправила в Испанию 5473 ГВт.ч СПГ, что составило 21,1% всех поставок в королевство. По сравнению с июнем 2025 года поставки российского СПГ выросли почти на 67,5%. Тогда Испания получила из России 3268 ГВт.ч.

По итогам первого полугодия 2026 года Алжир также стал главным поставщиком газа в Испанию с долей 33,9%. США сохранили второе место (29,4%), Россия заняла третье место с 19,7%.