Новак и Королев проверили реализацию программы догазификации в Верхневолжье

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Тверской области Виталий Королев и находящийся в регионе с рабочей поездкой вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу приняли участие в церемонии подключения к газу дома многодетной семьи Новожиловых в деревне Красная Новь, сообщает пресс-служба облправительства.

Газопровод подведен к участку Новожиловых бесплатно в рамках программы социальной догазификации, которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Расходы на подключение внутри границ домовладения и приобретение газового оборудования были компенсированы за счет средств региональной субсидии.

Как отметили в пресс-службе, в Тверской области по программе догазификации газ бесплатно подведен до границ 22,5 тысячи домовладений, из которых 15,5 тысячи уже подключены к газу. В регионе в рамках программы оказывается поддержка льготным категориям граждан – они могут получить субсидии в размере до 300 тысяч рублей, которые полностью или частично покроют расходы на строительство сетей внутри участка, а также на покупку газовой техники.