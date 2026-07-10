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Новак и Королев проверили реализацию программы догазификации в Верхневолжье - РИА Новости, 10.07.2026
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Тверская область
 
18:10 10.07.2026
Новак и Королев проверили реализацию программы догазификации в Верхневолжье

В Верхневолжье газ бесплатно подведен до границ 22,5 тысячи домовладений

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев проверили реализацию программы догазификации в Верхневолжье
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев проверили реализацию программы догазификации в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев проверили реализацию программы догазификации в Верхневолжье
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Тверской области Виталий Королев и находящийся в регионе с рабочей поездкой вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу приняли участие в церемонии подключения к газу дома многодетной семьи Новожиловых в деревне Красная Новь, сообщает пресс-служба облправительства.
Газопровод подведен к участку Новожиловых бесплатно в рамках программы социальной догазификации, которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Расходы на подключение внутри границ домовладения и приобретение газового оборудования были компенсированы за счет средств региональной субсидии.
Как отметили в пресс-службе, в Тверской области по программе догазификации газ бесплатно подведен до границ 22,5 тысячи домовладений, из которых 15,5 тысячи уже подключены к газу. В регионе в рамках программы оказывается поддержка льготным категориям граждан – они могут получить субсидии в размере до 300 тысяч рублей, которые полностью или частично покроют расходы на строительство сетей внутри участка, а также на покупку газовой техники.
На данный момент от жителей Тверской области принято свыше 26 тысяч заявок на догазификацию.
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Тверская областьВиталий КоролевАлександр Новакгазификация
 
 
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