В Москве в ДТП с "газелью" пострадали десять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ На Нижегородской улице в Москве "газель" столкнулась с автобусом.

Пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Десять человек пострадали в столкновении "газели" с автобусом на Нижегородской улице в Москве, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на улице Нижегородская, в районе дома 14, водитель автомобиля "Газель" совершил столкновение с автобусом. В результате дорожной аварии пострадали водитель и девять пассажиров автобуса", — говорится в релизе

По информации столичного департамента транспорта, "газель" нарушила правила движения резким маневром и, не убедившись в его безопасности, подрезала автобус. Тот после столкновения выехал на тротуар и врезался в рекламный баннер, добавили в прокуратуре Москвы.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек доставили в больницы для обследования и лечения.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, прокуратура Центрального административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего.