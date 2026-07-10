В Москве в ДТП с "газелью" пострадали десять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Нижегородской улице в Москве "газель" столкнулась с автобусом.
- Пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Десять человек пострадали в столкновении "газели" с автобусом на Нижегородской улице в Москве, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на улице Нижегородская, в районе дома 14, водитель автомобиля "Газель" совершил столкновение с автобусом. В результате дорожной аварии пострадали водитель и девять пассажиров автобуса", — говорится в релизе.
По информации столичного департамента транспорта, "газель" нарушила правила движения резким маневром и, не убедившись в его безопасности, подрезала автобус. Тот после столкновения выехал на тротуар и врезался в рекламный баннер, добавили в прокуратуре Москвы.
Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек доставили в больницы для обследования и лечения.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, прокуратура Центрального административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего.
Движение на Нижегородской улице по направлению в центр временно затруднено, дептранс рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты через ТТК и Новорогожскую улицу.
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