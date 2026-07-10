Рейтинг@Mail.ru
В ЕС раскрыли подробности второго иска Полины Гагариной об отмене санкций - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:35 10.07.2026
В ЕС раскрыли подробности второго иска Полины Гагариной об отмене санкций

В ЕС опубликовали выдержки из иска Полины Гагариной против Совета ЕС

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПевица Полина Гагарина
Певица Полина Гагарина - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская певица Полина Гагарина подала иск против Совета ЕС с требованием отменить введенные против нее санкции и исключить ее из санкционного списка.
  • В ее иске приводятся пять оснований для оспаривания санкций, включая нарушение обязанности мотивировать решение и недостаточность доказательств.
  • Заявительница утверждает, что Совет ЕС нарушил принцип соразмерности, право на эффективную судебную защиту, а также свободу выражения мнения и творчества.
БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Официальный журнал Европейского союза опубликовал выдержки из иска российской певицы Полины Гагариной против Совета ЕС, в котором она требует отменить введенные против нее санкции, исключить ее из санкционного списка и приводит пять оснований для оспаривания этих ограничительных мер.
Публикация касается дела T-314/26, зарегистрированного Судом Европейского союза 25 мая. В ней приводятся требования заявительницы и основные доводы, на которых строится иск к Совету ЕС.
Полина Гагарина - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
YouTube заблокировал канал Полины Гагариной
4 июля 2024, 21:16
Согласно опубликованному документу, Гагарина просит суд аннулировать решение Совета ЕС и исполнительный регламент от 14 марта 2026 года в части, касающейся ее включения в санкционный список, а также обязать Совет ЕС оплатить судебные издержки.
В числе доводов защиты названы нарушение обязанности мотивировать решение, "явная ошибка в оценке" обстоятельств дела и недостаточность доказательств, подтверждающих соответствие певицы критериям включения в санкционный список.
Кроме того, заявительница утверждает, что Совет ЕС нарушил принцип соразмерности, право на эффективную судебную защиту, а также гарантированные европейским законодательством свободу выражения мнения и свободу творчества.
В иске также ставится под сомнение законность самих критериев внесения в санкционные списки и заявляется о нарушении процедурных требований при принятии оспариваемых решений.
Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Джигурда поблагодарил Зеленского за попадание в санкционный список
18 апреля 2025, 17:48
"Аннулировать… решение Совета (CFSP) 2026/696… и исполнительный регламент (ЕС) 2026/695… в той мере, в которой оспариваемые акты включают заявителя в перечень лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры", - говорится в опубликованном в Официальном журнале ЕС документе.
Это не первое разбирательство Гагариной в суде ЕС. После первоначального включения в санкционный список в 2024 году певица уже обращалась в Суд ЕС. Дело находится также на рассмотрении.
Новое дело касается обжалования решения о продлении ограничительных мер, принятого Советом ЕС в марте 2026 года.
ЕС обосновал свое решение о включении российской певицы в список тем, что, по мнению Брюсселя, она поддерживает действия, которые, как утверждает Евросоюз, якобы "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Российские власти неоднократно заявляли, что считают односторонние санкции Запада незаконными.
Михаил Галустян - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Галустян прокомментировал включение в санкционный список ЕС
24 февраля 2025, 15:55
 
ШоубизВ миреБрюссельПолина ГагаринаЕвросоюзСуд Европейского союза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала