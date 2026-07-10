В ЕС раскрыли подробности второго иска Полины Гагариной об отмене санкций

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская певица Полина Гагарина подала иск против Совета ЕС с требованием отменить введенные против нее санкции и исключить ее из санкционного списка.

В ее иске приводятся пять оснований для оспаривания санкций, включая нарушение обязанности мотивировать решение и недостаточность доказательств.

Заявительница утверждает, что Совет ЕС нарушил принцип соразмерности, право на эффективную судебную защиту, а также свободу выражения мнения и творчества.

БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Официальный журнал Европейского союза опубликовал выдержки из иска российской певицы Полины Гагариной против Совета ЕС, в котором она требует отменить введенные против нее санкции, исключить ее из санкционного списка и приводит пять оснований для оспаривания этих ограничительных мер.

Публикация касается дела T-314/26, зарегистрированного Судом Европейского союза 25 мая. В ней приводятся требования заявительницы и основные доводы, на которых строится иск к Совету ЕС

Согласно опубликованному документу, Гагарина просит суд аннулировать решение Совета ЕС и исполнительный регламент от 14 марта 2026 года в части, касающейся ее включения в санкционный список, а также обязать Совет ЕС оплатить судебные издержки.

В числе доводов защиты названы нарушение обязанности мотивировать решение, "явная ошибка в оценке" обстоятельств дела и недостаточность доказательств, подтверждающих соответствие певицы критериям включения в санкционный список.

Кроме того, заявительница утверждает, что Совет ЕС нарушил принцип соразмерности, право на эффективную судебную защиту, а также гарантированные европейским законодательством свободу выражения мнения и свободу творчества.

В иске также ставится под сомнение законность самих критериев внесения в санкционные списки и заявляется о нарушении процедурных требований при принятии оспариваемых решений.

"Аннулировать… решение Совета (CFSP) 2026/696… и исполнительный регламент (ЕС) 2026/695… в той мере, в которой оспариваемые акты включают заявителя в перечень лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры", - говорится в опубликованном в Официальном журнале ЕС документе.

Это не первое разбирательство Гагариной в суде ЕС. После первоначального включения в санкционный список в 2024 году певица уже обращалась в Суд ЕС. Дело находится также на рассмотрении.

Новое дело касается обжалования решения о продлении ограничительных мер, принятого Советом ЕС в марте 2026 года.