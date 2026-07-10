Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды отдали все Украине, заявили в посольстве России в Гааге - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 10.07.2026 (обновлено: 17:42 10.07.2026)
Нидерланды отдали все Украине, заявили в посольстве России в Гааге

В посольстве России в Гааге прокомментировали итоги саммита НАТО

CC BY-SA 3.0 / Embassy of Russia in The Hague Klepkin / Здание посольства России в ГаагеПосольство России в Гааге
Посольство России в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Embassy of Russia in The Hague Klepkin / Здание посольства России в Гааге
Посольство России в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нидерландах заявили, что исчерпали свои возможности по оказанию прямой военной помощи Украине.
  • Гаага будет призывать другие страны помогать Киеву.
  • В посольстве России отметили, что беспрецедентные военные расходы имеют большие последствия для Нидерландов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нидерланды "отдали все" Украине, военные расходы имеют большие последствия для страны, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге, комментируя итоги саммита НАТО.
Глава минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус на полях саммита НАТО заявила, что Гаага исчерпала свои возможности по оказанию прямой военной помощи Украине и будет призывать другие страны помогать Киеву.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В Нидерландах возмущены идеей Киева перезахоронить главаря ОУН* Коновальца
Вчера, 02:22
"Даже на официальном уровне в ходе саммита в Анкаре королевство было вынуждено признать, что достигло предела своих возможностей по оказанию прямой военной помощи Украине. Если простыми словами: "отдали все, ничего не осталось, а что имеем – нужно самим", - сказали в посольстве.
Там отметили, что беспрецедентные военные расходы не могут не иметь последствий для страны.
"Это неудивительно. Миллиарды евро из бюджета Нидерландов уходили и уходят на поддержку конфликта, фактически превращаясь в инструмент финансирования войны", - подчеркнула дипломатическая миссия.
В Гааге при этом ранее заверяли, что будут помогать Украине "столько, сколько потребуется".
Оскверненный вандалами мемориальный комплекс Советское поле Славы под нидерландским Лесденом - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В Нидерландах осквернили кладбище советских солдат
Вчера, 16:49
По данным минобороны королевства, Нидерланды за 2025 год оказали военную помощь Украине на сумму в размере более 5 миллиардов евро.
С начала российской спецоперации в 2022 году правительство страны зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Киева.
Болельщики сборной Марокко после матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В Нидерландах произошли беспорядки после игры Марокко и Франции
Вчера, 11:28
 
В миреУкраинаНидерландыГаагаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала