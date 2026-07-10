Нидерланды отдали все Украине, заявили в посольстве России в Гааге

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нидерландах заявили, что исчерпали свои возможности по оказанию прямой военной помощи Украине.

Гаага будет призывать другие страны помогать Киеву.

В посольстве России отметили, что беспрецедентные военные расходы имеют большие последствия для Нидерландов.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нидерланды "отдали все" Украине, военные расходы имеют большие последствия для страны, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге, комментируя итоги саммита НАТО.

Глава минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус на полях саммита НАТО заявила, что Гаага исчерпала свои возможности по оказанию прямой военной помощи Украине и будет призывать другие страны помогать Киеву.

"Даже на официальном уровне в ходе саммита в Анкаре королевство было вынуждено признать, что достигло предела своих возможностей по оказанию прямой военной помощи Украине. Если простыми словами: "отдали все, ничего не осталось, а что имеем – нужно самим", - сказали в посольстве.

Там отметили, что беспрецедентные военные расходы не могут не иметь последствий для страны.

"Это неудивительно. Миллиарды евро из бюджета Нидерландов уходили и уходят на поддержку конфликта, фактически превращаясь в инструмент финансирования войны", - подчеркнула дипломатическая миссия.

В Гааге при этом ранее заверяли, что будут помогать Украине "столько, сколько потребуется".

По данным минобороны королевства, Нидерланды за 2025 год оказали военную помощь Украине на сумму в размере более 5 миллиардов евро.