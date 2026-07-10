Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нидерландах заявили, что исчерпали свои возможности по оказанию прямой военной помощи Украине.
- Гаага будет призывать другие страны помогать Киеву.
- В посольстве России отметили, что беспрецедентные военные расходы имеют большие последствия для Нидерландов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нидерланды "отдали все" Украине, военные расходы имеют большие последствия для страны, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге, комментируя итоги саммита НАТО.
Глава минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус на полях саммита НАТО заявила, что Гаага исчерпала свои возможности по оказанию прямой военной помощи Украине и будет призывать другие страны помогать Киеву.
"Даже на официальном уровне в ходе саммита в Анкаре королевство было вынуждено признать, что достигло предела своих возможностей по оказанию прямой военной помощи Украине. Если простыми словами: "отдали все, ничего не осталось, а что имеем – нужно самим", - сказали в посольстве.
Там отметили, что беспрецедентные военные расходы не могут не иметь последствий для страны.
"Это неудивительно. Миллиарды евро из бюджета Нидерландов уходили и уходят на поддержку конфликта, фактически превращаясь в инструмент финансирования войны", - подчеркнула дипломатическая миссия.
В Гааге при этом ранее заверяли, что будут помогать Украине "столько, сколько потребуется".
По данным минобороны королевства, Нидерланды за 2025 год оказали военную помощь Украине на сумму в размере более 5 миллиардов евро.
С начала российской спецоперации в 2022 году правительство страны зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Киева.