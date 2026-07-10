ФСБ и ЦРУ планировали совместную ликвидацию бен Ладена, заявил Патрушев

"Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. А они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность. Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили… Они не решились, удар не нанесли", — рассказал он.