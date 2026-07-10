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ФСБ и ЦРУ планировали совместную ликвидацию бен Ладена, заявил Патрушев - РИА Новости, 10.07.2026
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23:23 10.07.2026 (обновлено: 23:39 10.07.2026)
ФСБ и ЦРУ планировали совместную ликвидацию бен Ладена, заявил Патрушев

Патрушев: ФСБ и ЦРУ планировали совместную ликвидацию бен Ладена

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ и ЦРУ планировали совместную ликвидацию Усамы бен Ладена по договоренности президентов России и США, заявил Николай Патрушев.
  • Российская сторона выполнила условия соглашения, установив маяк, однако США не нанесли удар.
  • Патрушев выдвинул версию, что бен Ладен долгое время был агентом американских спецслужб и был ликвидирован, когда вышел из-под контроля.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. ФСБ и ЦРУ планировали совместную ликвидацию террориста Усамы бен Ладена по договоренности России и США, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В интервью ИС "Вести" он отметил, что Москва выполнила свою часть соглашения, тогда как США не сдержали слово.
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"Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. А они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность. Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили… Они не решились, удар не нанесли", — рассказал он.
Патрушев полагает, что бен Ладен очень долго работал на американские власти. Вашингтон использовал его, пока это было выгодно. Однако со временем террорист вышел из под контроля и стал мешать ЦРУ, за что его и ликвидировали, добавил он.
Усама бен Ладен возглавлял террористическую организацию "Аль‑Каида"*. Он известен как организатор терактов 11 сентября 2001 года в США. Американский спецназ ликвидировал его в Пакистане спустя десять лет.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреРоссияСШАУсама бен ЛаденНиколай ПатрушевЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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