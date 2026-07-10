Завербованного СБУ жителя Севастополя осудили за госизмену на 17 лет

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказанием в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок один год", - сказали в ведомстве.