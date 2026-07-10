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Завербованного СБУ жителя Севастополя осудили за госизмену на 17 лет - РИА Новости, 10.07.2026
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16:16 10.07.2026 (обновлено: 16:27 10.07.2026)
Завербованного СБУ жителя Севастополя осудили за госизмену на 17 лет

Завербованного СБУ жителя Севастополя осудили за госизмену на 17 лет колонии

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Севастополя был завербован службой безопасности Украины и передавал сведения о военных объектах.
  • В доме фигуранта обнаружили самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой 476,8 грамма и электродетонаторы военного назначения.
  • Суд приговорил севастопольца к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок один год.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Суд приговорил севастопольца, передававшего украинским спецслужбам сведения о военных объектах и хранившего дома взрывчатку, к 17 годам колонии, сообщила пресс-служба УФСБ региона.
По данным ведомства, 54-летний житель Севастополя был завербован службой безопасности Украины и по заданию куратора должен был собирать и передавать сведения об объектах Минобороны в городе, а также перепрятывать находящиеся в схронах компоненты взрывных устройств. Когда его задержали, в доме фигуранта обнаружили самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой 476,8 грамма и электродетонаторы военного назначения.
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"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказанием в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок один год", - сказали в ведомстве.
Судили его по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Приговор в законную силу не вступил.
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