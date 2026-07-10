Завербованного СБУ жителя Севастополя осудили за госизмену на 17 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Севастополя был завербован службой безопасности Украины и передавал сведения о военных объектах.
- В доме фигуранта обнаружили самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой 476,8 грамма и электродетонаторы военного назначения.
- Суд приговорил севастопольца к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок один год.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Суд приговорил севастопольца, передававшего украинским спецслужбам сведения о военных объектах и хранившего дома взрывчатку, к 17 годам колонии, сообщила пресс-служба УФСБ региона.
По данным ведомства, 54-летний житель Севастополя был завербован службой безопасности Украины и по заданию куратора должен был собирать и передавать сведения об объектах Минобороны в городе, а также перепрятывать находящиеся в схронах компоненты взрывных устройств. Когда его задержали, в доме фигуранта обнаружили самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой 476,8 грамма и электродетонаторы военного назначения.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказанием в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок один год", - сказали в ведомстве.
Судили его по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Приговор в законную силу не вступил.