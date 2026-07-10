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Крымчанина приговорили к тюрьме за призывы разрушить мост на полуостров - РИА Новости, 10.07.2026
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11:29 10.07.2026
Крымчанина приговорили к тюрьме за призывы разрушить мост на полуостров

ФСБ: крымчанин приговорен к сроку в тюрьме за призыв разрушить Крымский мост

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Джанкойского района Крыма приговорен к 4 годам колонии.
  • Николай Семилетов был задержан за публичные призывы к совершению террористической деятельности.
  • Он размещал в открытом доступе текстовые комментарии с призывами к разрушительным действиям в отношении Крымского моста, а также к убийству русских и политических деятелей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Житель Джанкойского района Крыма приговорен к 4 годам колонии за призывы разрушить Крымский мост, сообщило крымское управление ФСБ РФ.
"Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, житель Джанкойского района Николай Семилетов 1976 года рождения был задержан за публичные призывы к совершению террористической деятельности.
"Установлено, что Семилетов Николай с использованием своей страницы в Telegram разместил в открытом доступе текстовые комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении Крымского моста. Кроме того, мужчина призывал к убийству русских и убийству политических деятелей", - рассказали в управлении.
Мужчина осужден за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.
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