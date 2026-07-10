Крымчанина приговорили к тюрьме за призывы разрушить мост на полуостров

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Джанкойского района Крыма приговорен к 4 годам колонии.

Николай Семилетов был задержан за публичные призывы к совершению террористической деятельности.

Он размещал в открытом доступе текстовые комментарии с призывами к разрушительным действиям в отношении Крымского моста, а также к убийству русских и политических деятелей.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Житель Джанкойского района Крыма приговорен к 4 годам колонии за призывы разрушить Крымский мост, сообщило крымское управление ФСБ РФ.

"Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, житель Джанкойского района Николай Семилетов 1976 года рождения был задержан за публичные призывы к совершению террористической деятельности.

"Установлено, что Семилетов Николай с использованием своей страницы в Telegram разместил в открытом доступе текстовые комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении Крымского моста. Кроме того, мужчина призывал к убийству русских и убийству политических деятелей", - рассказали в управлении.