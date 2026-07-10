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ФСБ показала склад, где хранились дроны для атаки Киева на военный аэродром - РИА Новости, 10.07.2026
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09:30 10.07.2026 (обновлено: 21:19 10.07.2026)
ФСБ показала склад, где хранились дроны для атаки Киева на военный аэродром

ФСБ показала видео предотвращения теракта на ростовском военном аэродроме

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России сообщила о срыве задуманного военной разведкой Украины крупномасштабного теракта — подрыва российского военного аэродрома Ростов-Центральный.
  • На опубликованных ФСБ кадрах видно не менее 13 БПЛА, на которых серым скотчем закреплены, предположительно, взрывчатые вещества.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. ФСБ России показала кадры со складом, где хранились FPV-дроны, которые разведка Украины планировала использовать для атаки на ростовский аэродром.
В пятницу ФСБ России сообщила, что сорвала задуманный военной разведкой Украины крупномасштабный теракт — подрыв российского военного аэродрома Ростов-Центральный.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ФСБ проходят через темный коридор в закрытом помещении к запертой на навесной замок двери. Используя кусачки, они вскрывают замок и проходят в помещение. Далее сапер ФСБ с помощью наземного робота с камерой проходит к предполагаемому месту хранения FPV-дронов. На следующих кадрах запечатлены не менее 13 БПЛА, к которым серым скотчем прикреплены, предположительно, взрывчатые вещества.
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