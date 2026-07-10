ФСБ показала склад, где хранились дроны для атаки Киева на военный аэродром

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. ФСБ России показала кадры со складом, где хранились FPV-дроны, которые разведка Украины планировала использовать для атаки на ростовский аэродром.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ФСБ проходят через темный коридор в закрытом помещении к запертой на навесной замок двери. Используя кусачки, они вскрывают замок и проходят в помещение. Далее сапер ФСБ с помощью наземного робота с камерой проходит к предполагаемому месту хранения FPV-дронов. На следующих кадрах запечатлены не менее 13 БПЛА, к которым серым скотчем прикреплены, предположительно, взрывчатые вещества.