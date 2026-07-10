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ФСБ назвала цели сорванной атаки Киева на аэродром "Ростов-Центральный" - РИА Новости, 10.07.2026
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08:47 10.07.2026
ФСБ назвала цели сорванной атаки Киева на аэродром "Ростов-Центральный"

ФСБ: Киев хотел уничтожить личный состав "Ростова-Центрального" и самолеты

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попытка Киева атаковать аэродром «Ростов-Центральный» была сорвана.
  • Целью атаки было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Целью сорванной попытки Киева атаковать аэродром "Ростов-Центральный" было разрушение его инфраструктуры, уничтожение личного состава, а также подрыв самолетов, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорван задуманный военной разведкой Украины крупномасштабный теракт - подрыв российского военного аэродрома "Ростов-Центральный".
"Целью планируемого крупномасштабного теракта являлось разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка аэродрома", - указывается в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
ФСБ: Киев хотел атаковать аэродром "Ростов-Центральный" 13 FPV-дронами с ИИ
Вчера, 08:46
 
УкраинаКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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