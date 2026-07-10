ФСБ назвала цели сорванной атаки Киева на аэродром "Ростов-Центральный"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Попытка Киева атаковать аэродром «Ростов-Центральный» была сорвана.
- Целью атаки было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Целью сорванной попытки Киева атаковать аэродром "Ростов-Центральный" было разрушение его инфраструктуры, уничтожение личного состава, а также подрыв самолетов, сообщила ФСБ.
"Целью планируемого крупномасштабного теракта являлось разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка аэродрома", - указывается в сообщении.