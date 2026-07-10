ФСБ: Киев хотел атаковать аэродром "Ростов-Центральный" 13 FPV-дронами с ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ России сообщила о планах Киева атаковать военный аэродром «Ростов-Центральный» с помощью FPV-дронов.
- Целью атаки было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и самолетов, для этого планировалось использовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом и взрывчатыми веществами.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киев планировал атаковать военный аэродром "Ростов-Центральный" 13 FPV-дронами с искусственным интеллектом, сообщила ФСБ России.
"Для решения поставленной задачи противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.