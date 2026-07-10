Рейтинг@Mail.ru
ФСБ: Киев хотел атаковать аэродром "Ростов-Центральный" 13 FPV-дронами с ИИ - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 10.07.2026

ФСБ: Киев хотел атаковать аэродром "Ростов-Центральный" 13 FPV-дронами с ИИ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России сообщила о планах Киева атаковать военный аэродром «Ростов-Центральный» с помощью FPV-дронов.
  • Целью атаки было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и самолетов, для этого планировалось использовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом и взрывчатыми веществами.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киев планировал атаковать военный аэродром "Ростов-Центральный" 13 FPV-дронами с искусственным интеллектом, сообщила ФСБ России.
По информации ФСБ, сорван задуманный военной разведкой Украины крупномасштабный теракт - подрыв российского военного аэродрома "Ростов-Центральный". По данным ФСБ, целью атаки было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава, а также подрыв самолетов.
"Для решения поставленной задачи противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.
Задержанная сотрудниками ФСБ гражданка России, задачей которой была разведка и установление целей для терактов в Москве и Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
ФСБ рассказала, как украинский куратор манипулировал агентом в Москве
9 июля, 08:51
 
КиевРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала