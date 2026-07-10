Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отставной американский дипломат Час Фриман заявил, что ЗРК Patriot показали свою неэффективность в противодействии российскому оружию.
- Президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
- Пока неизвестно, будут ли компании RTX и Lockheed Martin готовы предоставить интеллектуальные права Киеву на производство комплексов Patriot и на каких условиях.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Зенитно-ракетные комплексы Patriot, лицензию на производство ракет для которых США могут предоставить Киеву, уже показали свою неэффективность в противодействии российскому оружию, заявил РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.
В среду американский президент Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать.
"Может системы Patriot и могут помочь украинскому моральному духу, но у них явно невпечатляющий послужной список, если речь идет о противодействии российским... ракетам", - сказал Фриман.
Более того, пока даже не ясно, будут ли компании RTX и Lockheed Martin, совместно производящие комплексы, готовы предоставить интеллектуальные права Киеву и на каких условиях, отметил собеседник агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.