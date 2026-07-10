Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство россиян (71%) позитивно оценивают работу президента России Владимира Путина, а 69% граждан РФ доверяют ему.

45% россиян одобряют работу правительства РФ, при этом 52% респондентов уверены, что Михаил Мишустин хорошо работает на своем посту.

Более трети (35%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Большинство россиян (71%) позитивно оценивают работу президента России Владимира Путина, 69% граждан РФ доверяют главе государства, следует из результатов опроса ФОМ.

При этом лишь 14% респондентов негативно оценили работу Путина , и всего 18% опрошенных выразили недоверие президенту.

По данным опроса, 45% россиян одобряют работу правительства РФ , в то же время 34% граждан отметили, что скорее недовольны работой кабмина.

Более половины респондентов (52%) уверены, что глава правительства России Михаил Мишустин хорошо работает на свою посту, с ними не согласились лишь 15%.

Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более трети (35%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% - за КПРФ, 7% - за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию".