Умер протоирей Георгий Поляков

Краткий пересказ от РИА ИИ Протоиерей Георгий Поляков, настоятель Свято-Никольского храма-памятника на Братском кладбище Севастополя, скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни.

Георгий Поляков духовно окормлял личный состав Черноморского флота.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Настоятель Свято-Никольского храма-памятника на Братском кладбище Севастополя протоиерей Георгий Поляков, духовно окормлявший личный состав Черноморского флота, скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в Свято-Никольском храме.

"На 73-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу настоятель Свято-Никольского храма-памятника Севастополя митрофорный протоиерей Георгий Поляков. Просим молитв о новопреставленном протоиерее Георгии и об укреплении всех сродников и близких", - говорится в сообщении Свято-Никольского храма-памятника.

Особое место в его служении занимал Черноморский флот. Отец Георгий окормлял моряков, участвовал в дальних походах, проводил на кораблях обряды крещения, сопровождал военных в Косово , Дагестане и Чечне. В украинский период после распада СССР он поднял и отстоял Андреевский флаг над храмом, а позже поддержал возрождение Георгиевского флага для ВМФ России.

Самый большой Георгиевский флаг, который был поднят над Севастополем в 2021 году, был освящен именно отцом Георгием.

Отец Георгий поддерживал и многие другие исторические проекты. В частности, благодаря ему была найдена и отреставрирована Августовская икона Божией Матери, ставшая полковой святыней Севастопольского полка войск национальной гвардии России.

Командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов выразил соболезнование и заявил РИА Новости, что в те времена "флот не мог обходиться без него и он без флота".

"Благодаря отцу Георгию во время дальнего похода корабля Черноморского флота в Средиземное море удалось посетить Святую гору Афон в Греции, где нам были переданы частицы мощей Святого Андрея Первозванного, которые и сейчас хранятся в Свято-Никольском храме", - сказал Комоедов.

Усилиями отца Георгия за многие годы был восстановлен храм-памятник, а Братское кладбище стало центром духовной жизни Севастополя и местом сохранения памяти о защитниках города двух героических оборон.

Отец Георгий в Свято-Никольском храме открыл единственную в то время в Севастополе воскресную школу, организовал при храме врачебный кабинет, где его матушка, терапевт по образованию, бесплатно принимала людей.

Он добился выпуска газеты "Севастополь православный", собрал уникальную коллекцию мощей святых и написал несколько книг, включая историческую мистерию "Железо и кровь" и труд "Военное духовенство России". Поляков был членом союза писателей России и лауреатом литературной премии имени Льва Толстого.

В последней книге "Южный бастион", которая еще не издана, Георгий Поляков написал: "Первая и вторая обороны города явили всему миру, что такое сила русского воинства. Но рядом с воинским подвигом всегда стоял и духовный: молитва, пастырское служение, поддержка людей в годы испытаний, сохранение церковной жизни там, где, казалось бы, остается только борьба за выживание".