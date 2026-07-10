Фидан заявил, что собирается в Киев для активизации переговоров по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен посетить Киев для активизации переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

Визит станет частью дипломатических усилий Анкары, направленных на продвижение переговоров между сторонами конфликта.

Турция продолжает поддерживать контакты как с Москвой, так и с Киевом и считает необходимым сохранять дипломатический диалог.

АНКАРА, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в ближайшее время намерен посетить Киев для активизации переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

« "В ближайшее время, по указанию господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана – ред.) мы посетим Киев в качестве продолжения процесса, чтобы придать дополнительный импульс переговорам по Украине", - заявил Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber.

Глава турецкого МИД сообщил, что визит станет частью дипломатических усилий Анкары, направленных на продвижение переговорного процесса между сторонами конфликта. В июне Фидан совершил визит в Россию.

По словам министра, Турция продолжает поддерживать контакты как с Москвой, так и с Киевом и считает необходимым сохранять дипломатический диалог для достижения устойчивого прекращения огня и последующего мирного урегулирования.