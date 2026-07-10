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Фидан заявил, что собирается в Киев для активизации переговоров по Украине - РИА Новости, 10.07.2026
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17:32 10.07.2026 (обновлено: 17:45 10.07.2026)

Фидан заявил, что собирается в Киев для активизации переговоров по Украине

© Фото : представлено пресс-службой МИД ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : представлено пресс-службой МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен посетить Киев для активизации переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
  • Визит станет частью дипломатических усилий Анкары, направленных на продвижение переговоров между сторонами конфликта.
  • Турция продолжает поддерживать контакты как с Москвой, так и с Киевом и считает необходимым сохранять дипломатический диалог.
АНКАРА, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в ближайшее время намерен посетить Киев для активизации переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
«
"В ближайшее время, по указанию господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана – ред.) мы посетим Киев в качестве продолжения процесса, чтобы придать дополнительный импульс переговорам по Украине", - заявил Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber.
Глава турецкого МИД сообщил, что визит станет частью дипломатических усилий Анкары, направленных на продвижение переговорного процесса между сторонами конфликта. В июне Фидан совершил визит в Россию.
По словам министра, Турция продолжает поддерживать контакты как с Москвой, так и с Киевом и считает необходимым сохранять дипломатический диалог для достижения устойчивого прекращения огня и последующего мирного урегулирования.
Турция с начала конфликта на Украине поддерживает диалог как с Россией, так и с Украиной. При посредничестве Анкары в 2022 году были проведены первые российско-украинские переговоры, заключена Черноморская зерновая инициатива и реализован ряд обменов военнопленными. Турецкие власти неоднократно заявляли о готовности вновь предоставить площадку для переговоров.
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