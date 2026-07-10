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Группа "ГрАссМейстер" выступит на фестивале "Семья и мир" в Мстере - РИА Новости, 10.07.2026
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Религия
 
12:00 10.07.2026

Группа "ГрАссМейстер" выступит на фестивале "Семья и мир" в Мстере

© РИА Новости / Евгений БиятовПианист
Пианист - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Пианист
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Группа "ГрАссМейстер" станет хэдлайнером первого семейного фестиваля авторской песни "Семья и мир" в Мстере, рассказал на пресс-конференции о фестивале в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" художественный руководитель фестиваля, член Союза писателей России Алексей Витаков.
"Будет группа "ГрАссМейстер", Лидия Чебоксарова. У нас вообще все люди будут, известные в жанре авторской песни, известные в эстраде музыканты и поэты", – сказал он.
Концертная часть фестиваля, добавил он, будет представлена семейными дуэтами.
Руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович назвала фестиваль, проходящий в славящемся своими ремеслами крае, душой семьи и потенциалом для семейной реализации.
"Семья объединяется вокруг интересов. Музыка, песня, наша русская духовность — это всегда был центр для семьи. Ремесла, которые сегодня восстанавливаются, развиваются – сохраняют единение семьи. Мстеры — один из регионов, в котором сохранены уникальные ремесла, которые славились в нашей стране всю жизнь и продолжают сегодня нас радовать и развиваться. Очень важно, что такой фестиваль проходит на русской земле, где соединились главные компоненты: и музыка, песня, и русская душа", – сказала она.
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Авторская песня может быть основой для формирования менталитета общества, сказал на конференции директор фестиваля авторской песни "Русский характер", автор-исполнитель песен Алексей Маментьев.
"Надо формировать мировоззрение и менталитет общества на примерах из жизни. Потому что жизненные примеры, в том числе авторская песня, реально формируют не в качестве рекламы, не в качестве пропаганды, мировоззрение общества", – сказал он.
Фестиваль "Семья и мир" пройдет 7–8 августа в поселке Мстера Вязниковского района Владимирской области в рамках фестиваля авторской песни "Русский характер". Основная цель фестиваля – продвижение семейных ценностей, распространение традиций семьи через музыкальное и прикладное творчество. Концертные программы представят семейные творческие коллективы, бардовские дуэты.
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