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Иран опроверг информацию о предстоящих переговорах с США - РИА Новости, 10.07.2026
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19:50 10.07.2026
Иран опроверг информацию о предстоящих переговорах с США

Fars: информация о предстоящих переговорах между Ираном и США неверна

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По информации иранского агентства Fars, со ссылкой на источник, близкий к команде иранских переговорщиков, сообщения о предстоящих переговорах между Ираном и США неверны.
ТЕГЕРАН, 10 июл - РИА Новости. Информация о предстоящих переговорах между Ираном и США неверна, передает иранское агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к команде иранских переговорщиков.
Портал Axios со ссылкой на осведомленный источник сообщал, что очередной раунд переговоров между США и Ираном может состояться уже на следующей неделе, причем в качестве возможного места проведения встречи рассматривается Швейцария.
"Это неверная информация, не имеющая под собой никаких оснований", - прокомментировал собеседник иранского агентства.
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