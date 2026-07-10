Иран опроверг информацию о предстоящих переговорах с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По информации иранского агентства Fars, со ссылкой на источник, близкий к команде иранских переговорщиков, сообщения о предстоящих переговорах между Ираном и США неверны.
ТЕГЕРАН, 10 июл - РИА Новости. Информация о предстоящих переговорах между Ираном и США неверна, передает иранское агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к команде иранских переговорщиков.
"Это неверная информация, не имеющая под собой никаких оснований", - прокомментировал собеседник иранского агентства.