Краткий пересказ от РИА ИИ Россия отвергает попытки нагнетания напряженности вокруг Ирана и использование Совета Безопасности для сведения политических счетов с Тегераном.

По мнению Анны Евстигнеевой, действия Запада создают угрозу для обстановки в регионе.

ООН, 10 июл – РИА Новости. Россия категорически отвергает попытки безосновательного нагнетания напряженности вокруг Ирана и использование Совета Безопасности для сведения политических счетов с Тегераном, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

"Российская Федерация категорически отвергает попытки еще большего, безосновательного нагнетания напряженности вокруг иранского сюжета, а также использование Совета Безопасности для сведения политических счетов с Тегераном", - заявила дипломат во время заседания Совбеза по теме нераспространения ядерного оружия.

При этом Евстигнеева подчеркнула, что действия Запада по нагнетанию ситуации вокруг Ирана создают угрозу для и без того напряженной обстановки в регионе.

В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия ("евротройка").

Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.

РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановления санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва считает такое решение "юридически ничтожным, незаконным и не подлежащим исполнению".