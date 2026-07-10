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Европейская элита ошиблась, поддержав Киев, заявил Додик - РИА Новости, 10.07.2026
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01:06 10.07.2026
Европейская элита ошиблась, поддержав Киев, заявил Додик

Додик: европейская элита ошиблась, поддержав Киев и выступив против России

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Милорад Додик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Милорад Додик заявил, что европейская элита ошиблась, поддержав Киев и выступив против России.
  • По мнению Додика, политики Европы следуют утратившей свое значение политике, которая не получает поддержки граждан в Европе.
БЕЛГРАД, 10 июл - РИА Новости. Европейская элита ошиблась, поддержав Киев и выступив против России, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"У президента Франции Эммануэля Макрона очень скромная поддержка, как и у канцлера Фридриха Мерца в Германии, остальные политики почти незаметны. Они следуют той политике, которая теряет свое значение, потому что видно, что политика нынешней европейской элиты ошибочная в вопросе включения в конфликт на Украине и занятия одной стороны – киевской", - сказал Додик.
Он отметил, что это не получает поддержки граждан в Европе.
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