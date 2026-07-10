Краткий пересказ от РИА ИИ
- Милорад Додик заявил, что европейская элита ошиблась, поддержав Киев и выступив против России.
- По мнению Додика, политики Европы следуют утратившей свое значение политике, которая не получает поддержки граждан в Европе.
БЕЛГРАД, 10 июл - РИА Новости. Европейская элита ошиблась, поддержав Киев и выступив против России, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"У президента Франции Эммануэля Макрона очень скромная поддержка, как и у канцлера Фридриха Мерца в Германии, остальные политики почти незаметны. Они следуют той политике, которая теряет свое значение, потому что видно, что политика нынешней европейской элиты ошибочная в вопросе включения в конфликт на Украине и занятия одной стороны – киевской", - сказал Додик.
Он отметил, что это не получает поддержки граждан в Европе.