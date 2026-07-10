Европейская элита ошиблась, поддержав Киев, заявил Додик

БЕЛГРАД, 10 июл - РИА Новости. Европейская элита ошиблась, поддержав Киев и выступив против России, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.