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Российская компания "ЭвоКарго" поставит в Белоруссию беспилотные грузовики - РИА Новости, 10.07.2026
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13:09 10.07.2026 (обновлено: 14:18 10.07.2026)
Российская компания "ЭвоКарго" поставит в Белоруссию беспилотные грузовики

"ЭвоКарго" поставит розничной сети в Белоруссии беспилотные грузовики

© Фото : ресс-служба "ЭвоКарго"Беспилотные грузовики
Беспилотные грузовики - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : ресс-служба "ЭвоКарго"
Беспилотные грузовики
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский разработчик "ЭвоКарго" поставит сто автономных электрогрузовиков для работы в распределительных центрах белорусской торговой сети "Доброном", сообщает компания.
Между сторонами подписано стратегическое соглашение о реализации проекта, открывающего новый этап развития автономной логистики в Республике Беларусь, уточнили в "ЭвоКарго".
Инициатива проекта возникла на форуме "Евразия – наш дом" в 2023 году, где Михаилу Мишустину и главам делегаций, участвующих в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, был представлен электрический автономный грузовик класса N1 "ЭвоКарго".
Проект станет одним из первых экспортных внедрений российских решений в области автономной логистики в странах ЕАЭС и предполагает последующее расширение данной практики на внешних рынках, отмечается в сообщении. В компании напомнили, что в рамках ЕАЭС реализуется программа цифровизации транспортно-логистической инфраструктуры и ведется работа по созданию единой цифровой платформы, которая упростит процесс перевозок между странами ЕАЭС.
Беспилотные электрогрузовики без кабины для водителя работают на базе автопилота пятого поколения. ИИ-алгоритмы, технологии компьютерного зрения и системы сенсоров обеспечивают высокоточную навигацию. Автономные перевозки интегрированы с цифровой платформой, которая обеспечивает координацию, мониторинг и оптимизацию работы флота в режиме реального времени.
"Запуск беспилотных грузоперевозок в Белоруссии – важный этап в развитии экспорта российских технологий автономного транспорта. Разработки "ЭвоКарго" пользуются спросом, и мы последовательно развиваем их внедрение совместно с международными партнерами. Внедрение автономной логистики в Белоруссии формирует основу для создания единой цифровой транспортной инфраструктуры и масштабирования таких решений на уровне всего евразийского региона", – приводится в сообщении комментарий генерального директора "ЭвоКарго" Марселя Нигметзянова.
Внедрение беспилотного транспорта значительно расширяет использование данных и аналитики в логистике, кратно повышая управляемость и эффективность перевозок за счет снижения операционных издержек. "ЭвоКарго" – единственная российская компания, экспортирующая на мировой рынок комплексные решения в сфере автономной логистики, отмечается в сообщении.
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