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Эстония построит первый военный городок на границе с Россией - РИА Новости, 10.07.2026
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23:42 10.07.2026 (обновлено: 23:56 10.07.2026)
Эстония построит первый военный городок на границе с Россией

Эстония построит на границе с Россией военный городок на 200 человек

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстония планирует построить в Нарве на границе с Россией первый военный городок.
  • Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года, первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Эстония построит в Нарве на границе с Россией первый военный городок, заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма.
«
"Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года, первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих", — сказал он в интервью агентству ЕРР.
По данным Генштаба Сил обороны, в Нарве планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Городок рассчитан на 1000 человек, но постоянно там будут служить примерно 200 военных.
В июне газета Postimees писала, что в Эстонии за два месяца вырыли десять километров противотанковых рвов на псковском участке границы с Россией, местами укрепив их "зубами дракона".
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