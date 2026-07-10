Эстония построит первый военный городок на границе с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эстония планирует построить в Нарве на границе с Россией первый военный городок.
- Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года, первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Эстония построит в Нарве на границе с Россией первый военный городок, заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма.
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"Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года, первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих", — сказал он в интервью агентству ЕРР.
По данным Генштаба Сил обороны, в Нарве планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Городок рассчитан на 1000 человек, но постоянно там будут служить примерно 200 военных.
В июне газета Postimees писала, что в Эстонии за два месяца вырыли десять километров противотанковых рвов на псковском участке границы с Россией, местами укрепив их "зубами дракона".