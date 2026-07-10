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Эстония начала переговоры о поставке ракет большой дальности, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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10:02 10.07.2026
Эстония начала переговоры о поставке ракет большой дальности, пишут СМИ

ERR: Эстония ведет переговоры о поставке ракет большой дальности

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Эстонии начали переговоры с компаниями о поставке ракет большой дальности.
  • Министерство обороны Эстонии заинтересовано в приобретении у американской компании Anduril Industries ракеты Barracuda, запускаемой с установки HIMARS.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти Эстонии начали переговоры с рядом компаний о поставке ракет большой дальности, в том числе тех, которые могут запускаться с РСЗО HIMARS, сообщает телерадиокомпания ERR.
«
"Министерство обороны начало переговоры с несколькими предприятиями о поставке ракет большой дальности. Например, крылатой ракеты Barracuda, которая может запускаться с установки HIMARS", - говорится в сообщении.
По словам главы эстонского минобороны Ханно Певкура, Таллин заинтересован в приобретении у американской компании Anduril Industries ракеты Barracuda.
"Это один из возможных вариантов... Однако решение будет зависеть от цены и потребностей сил обороны Эстонии", - приводит ERR слова Певкура.
В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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