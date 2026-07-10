МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти Эстонии начали переговоры с рядом компаний о поставке ракет большой дальности, в том числе тех, которые могут запускаться с РСЗО HIMARS, сообщает телерадиокомпания ERR.

"Министерство обороны начало переговоры с несколькими предприятиями о поставке ракет большой дальности. Например, крылатой ракеты Barracuda, которая может запускаться с установки HIMARS", - говорится в сообщении.

"Это один из возможных вариантов... Однако решение будет зависеть от цены и потребностей сил обороны Эстонии", - приводит ERR слова Певкура.

В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.