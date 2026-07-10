ЕС согласовал открытие одного кластера переговоров с Украиной и Молдавией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны Евросоюза согласовали открытие кластера 6 для Украины и Молдавии, заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти.
- Евросоюзом принято решение о закрытии глав 8 и 29 в переговорном процессе с Черногорией, а также глав 25, 26 и 30 в рамках переговоров с Албанией.
БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Страны – члены Евросоюза согласовали открытие только одного кластера в рамках переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдавии, заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти.
"Сегодня все государства – члены ЕС согласовали открытие кластера 6 для Украины и Молдавии", - написала Макэнти в социальной сети X.
Она также сообщила, что страны Евросоюза договорились о закрытии глав 8 и 29 в переговорном процессе с Черногорией, а также глав 25, 26 и 30 в рамках переговоров с Албанией.
Ранее издание Euractiv сообщило, что Украина проводит реформы, необходимые для вступления в ЕС, медленнее, чем ожидали многие страны сообщества. Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.