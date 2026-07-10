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ЕС согласовал открытие одного кластера переговоров с Украиной и Молдавией - РИА Новости, 10.07.2026
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19:20 10.07.2026
ЕС согласовал открытие одного кластера переговоров с Украиной и Молдавией

Макэнти: ЕС согласовал открытие одного кластера переговоров с Киевом и Кишиневом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Евросоюза согласовали открытие кластера 6 для Украины и Молдавии, заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти.
  • Евросоюзом принято решение о закрытии глав 8 и 29 в переговорном процессе с Черногорией, а также глав 25, 26 и 30 в рамках переговоров с Албанией.
БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Страны – члены Евросоюза согласовали открытие только одного кластера в рамках переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдавии, заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти.
Ирландия приняла от Кипра полугодичное председательство в Совете ЕС 1 июля.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Киев проводит реформы для вступления в ЕС медленнее, чем ожидали, пишут СМИ
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"Сегодня все государства – члены ЕС согласовали открытие кластера 6 для Украины и Молдавии", - написала Макэнти в социальной сети X.
Она также сообщила, что страны Евросоюза договорились о закрытии глав 8 и 29 в переговорном процессе с Черногорией, а также глав 25, 26 и 30 в рамках переговоров с Албанией.
Ранее издание Euractiv сообщило, что Украина проводит реформы, необходимые для вступления в ЕС, медленнее, чем ожидали многие страны сообщества. Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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