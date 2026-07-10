ЕС согласовал открытие одного кластера переговоров с Украиной и Молдавией

Краткий пересказ от РИА ИИ Страны Евросоюза согласовали открытие кластера 6 для Украины и Молдавии, заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти.

Евросоюзом принято решение о закрытии глав 8 и 29 в переговорном процессе с Черногорией, а также глав 25, 26 и 30 в рамках переговоров с Албанией.

БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Страны – члены Евросоюза согласовали открытие только одного кластера в рамках переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдавии, заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти.

Ирландия приняла от Кипра полугодичное председательство в Совете ЕС 1 июля.

"Сегодня все государства – члены ЕС согласовали открытие кластера 6 для Украины и Молдавии", - написала Макэнти в социальной сети X

Она также сообщила, что страны Евросоюза договорились о закрытии глав 8 и 29 в переговорном процессе с Черногорией, а также глав 25, 26 и 30 в рамках переговоров с Албанией.