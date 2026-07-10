Краткий пересказ от РИА ИИ За последние 12 месяцев страны Евросоюза потратили на оборону около 340 миллиардов евро.

Лидер итальянской правой оппозиционной партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи считает, что эти средства следовало бы направить на здравоохранение, науку, занятость и внутреннюю безопасность.

Он добавил, что ЕС тратит примерно в три раза больше Москвы.

РИМ, 10 июл – РИА Новости. Страны Евросоюза за последние 12 месяцев потратили на оборону около 340 миллиардов евро, но эти средства следовало бы направить на здравоохранение, науку, занятость и внутреннюю безопасность, заявил лидер итальянской правой оппозиционной партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи.

"За последние двенадцать месяцев ЕС потратил на оборону около 340 миллиардов евро, тогда как Россия - 155 миллиардов. Мы уже тратим примерно в три раза больше Москвы, и я не понимаю, почему должны бояться вторжения, вместо того чтобы направить эти ресурсы на внутреннюю безопасность, здравоохранение, рабочие места, научные исследования и снижение налоговой нагрузки", - сказал Ванначчи в эфире Giornale Radio

Другой оппозиционный политик, экс-премьер и лидер "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте, заявил, что нынешнее правительство "придумало несуществующую русскую угрозу, чтобы перевооружиться до зубов".

"Они продолжают подпитывать эту угрозу, чтобы оправдать гонку вооружений. Мы не можем продолжать тратить деньги на оружие", - сказал он, выступая накануне на митинге в Неаполе.