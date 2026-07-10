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ЕС тратит на оборону втрое больше России, заявил итальянский политик - РИА Новости, 10.07.2026
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19:10 10.07.2026
ЕС тратит на оборону втрое больше России, заявил итальянский политик

Ванначчи: ЕС тратит на оборону втрое больше России вместо медицины и науки

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние 12 месяцев страны Евросоюза потратили на оборону около 340 миллиардов евро.
  • Лидер итальянской правой оппозиционной партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи считает, что эти средства следовало бы направить на здравоохранение, науку, занятость и внутреннюю безопасность.
  • Он добавил, что ЕС тратит примерно в три раза больше Москвы.
РИМ, 10 июл – РИА Новости. Страны Евросоюза за последние 12 месяцев потратили на оборону около 340 миллиардов евро, но эти средства следовало бы направить на здравоохранение, науку, занятость и внутреннюю безопасность, заявил лидер итальянской правой оппозиционной партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи.
"За последние двенадцать месяцев ЕС потратил на оборону около 340 миллиардов евро, тогда как Россия - 155 миллиардов. Мы уже тратим примерно в три раза больше Москвы, и я не понимаю, почему должны бояться вторжения, вместо того чтобы направить эти ресурсы на внутреннюю безопасность, здравоохранение, рабочие места, научные исследования и снижение налоговой нагрузки", - сказал Ванначчи в эфире Giornale Radio.
Экс-премьер Италии Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
"Должны смириться". В ЕС выступили со срочным призывом в отношении России
Вчера, 17:11
Другой оппозиционный политик, экс-премьер и лидер "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте, заявил, что нынешнее правительство "придумало несуществующую русскую угрозу, чтобы перевооружиться до зубов".
"Они продолжают подпитывать эту угрозу, чтобы оправдать гонку вооружений. Мы не можем продолжать тратить деньги на оружие", - сказал он, выступая накануне на митинге в Неаполе.
Правительство Италии намерено продолжить наращивание оборонных расходов. В интервью газете Fatto Quotidiano министр обороны Гуидо Крозетто сообщил, что в трехлетнем бюджетном плане предусмотрено выделение дополнительно 19 миллиардов евро на оборону в 2027–2028 годах. Таким образом, в текущем году военные расходы Италии останутся на уровне около 2,8% ВВП, в 2027 году увеличатся еще на 6,5 миллиарда евро, а в 2028 году - еще на 13 миллиардов, подсчитали местные СМИ.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Киев проводит реформы для вступления в ЕС медленнее, чем ожидали, пишут СМИ
Вчера, 12:56
 
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