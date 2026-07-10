Рейтинг@Mail.ru
"Погребены в Донбассе": в ЕС заявили о крупной трагедии из-за Украины - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 10.07.2026 (обновлено: 01:54 10.07.2026)
"Погребены в Донбассе": в ЕС заявили о крупной трагедии из-за Украины

AD: перевооружение Европы из-за Украины обернется трагедией для Запада

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТанк Abrams на выставке трофейной техники
Танк Abrams на выставке трофейной техники - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Танк Abrams на выставке трофейной техники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянское издание AntiDiplomatico считает, что милитаризация Европы под предлогом поддержки Украины против России обернется трагедией для Запада.
  • Автор статьи утверждает, что элиты на Западе превратили украинский конфликт в инструмент собственной экономической выгоды.
  • В статье выражается тревога по поводу того, что финансовый сектор Европы отказывается от моральных принципов, соглашаясь спонсировать оружие для борьбы с Россией.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Милитаризация Европы под предлогом поддержки Украины против России в конечном итоге обернется трагедией для самого Запада, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
«

"Трагедия в том, что европейское перевооружение преподносится как возможность для роста, в то время как тела украинских солдат до сих пор не погребены в Донбассе, потому что Киев отказывается принять их от России. Лучше притвориться, что их не существует", — указывается в материале.

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
"Все рушится". В США приготовились к прорыву в зоне СВО
01:02
По словам автора, элиты на Западе превратили украинский конфликт в инструмент собственной экономической выгоды, последствия которой в итоге придется оплачивать жителям Европы.
«
"Война — это бизнес-модель. И, как и все бизнес-модели, построенные на страданиях других, она в конечном итоге поглотит своих создателей. Но пока прибыль растет, дивиденды выплачиваются, банкиры считают свои деньги, в то время как европейцы прощаются с социальными пособиями и получают известия о необходимости готовиться к войне", — добавляет он.
В статье также выражается особая тревога в связи со скоростью, с которой финансовый сектор Европы отказывается от всяких моральных принципов, соглашаясь спонсировать оружие для борьбы с Россией.
В конце прошлой недели Минобороны предложило провести гуманитарную акцию по передаче останков погибших боевиков, находящихся в Константиновке. Предполагалось, что она пройдет с 12:00 до 18:00 мск 6 июля. Киев от этой инициативы отказался. Как указали в российском ведомстве, противник вновь показал, что относится к своим военным как к расходному материалу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отказ киевского режима забирать тела военных ВСУ беспрецедентным. Дипломат также добавила, что даже во времена до появления мировых религий люди не бросали убитых соплеменников.
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
"На растерзание": в ЕС пришли в ужас от решения по России на саммите НАТО
Вчера, 04:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМария ЗахароваЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала