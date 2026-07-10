Экспорт продукции АПК Московской области увеличился почти на 7%

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. По итогам первого полугодия нынешнего года объем поставок агропромышленного комплекса (АПК) Московской области за рубеж превысил 476 тысяч тонн, а в стоимостном выражении вырос почти на 7% по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"В экспорте мы делаем ставку на продукцию глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Подмосковье сохраняет первое место в России по средней цене за тонну экспортируемой продукции — по итогам полугодия этот показатель вырос на 21% к аналогичному периоду прошлого года", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.

В Минсельхозе Московской области указывают, что доля продукции АПК в общем объеме экспорта региона по итогам полугодия составила порядка 20%. Ключевыми импортерами остаются Китай, Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Саудовская Аравия, при этом в целом поставки осуществляются более чем в 80 стран мира. Развитие экспортного направления обеспечивается в том числе за счет собственной логистической инфраструктуры, включая хабы в Дмитровском округе, Наро-Фоминске и Солнечногорске.