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Экспорт продукции АПК Московской области увеличился почти на 7% - РИА Новости, 10.07.2026
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Новости Подмосковья
 
16:36 10.07.2026
Экспорт продукции АПК Московской области увеличился почти на 7%

Экспорт продукции АПК Подмосковья вырос почти на 7% и превысил 476 тысяч тонн

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник фасует огурцы
Сотрудник фасует огурцы - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник фасует огурцы
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. По итогам первого полугодия нынешнего года объем поставок агропромышленного комплекса (АПК) Московской области за рубеж превысил 476 тысяч тонн, а в стоимостном выражении вырос почти на 7% по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
"В экспорте мы делаем ставку на продукцию глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Подмосковье сохраняет первое место в России по средней цене за тонну экспортируемой продукции — по итогам полугодия этот показатель вырос на 21% к аналогичному периоду прошлого года", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.
В Минсельхозе Московской области указывают, что доля продукции АПК в общем объеме экспорта региона по итогам полугодия составила порядка 20%. Ключевыми импортерами остаются Китай, Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Саудовская Аравия, при этом в целом поставки осуществляются более чем в 80 стран мира. Развитие экспортного направления обеспечивается в том числе за счет собственной логистической инфраструктуры, включая хабы в Дмитровском округе, Наро-Фоминске и Солнечногорске.
В этом году в регионе также протестированы новые форматы экспорта. Речь идет о поставках бизнеса конечному потребителю через цифровые платформы и маркетплейсы, которые позволяют производителям выходить на внешние рынки с меньшими издержками за счет упрощения логистических и таможенных процедур. В рамках этого направления в марте была реализована тестовая отправка продуктов питания в Китай через транспортно-логистический центр "Селятино" — объем партии составил 15 тонн. В дальнейшем Подмосковье планирует развивать данный формат и расширять каналы прямых поставок, заключают в пресс-службе.
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