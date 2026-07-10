Поддержку экспорта МСП обсудили на неделе торговых представителей России

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Комплексные Программы поддержки экспорта МСП обсудили на Конференции инфраструктуры поддержки экспорта МСП в рамках недели торговых представителей РФ за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"В ходе конференции состоялась презентация инкубационных программ – комплексных мер поддержки МСП, ранее не осуществлявших экспортную деятельность, в целях обеспечения их вывода на первый экспортный контракт, а также акселерационных программ для действующих экспортеров, направленных на расширение географии поставок", - информирует РЭЦ.
Программы включают в себя как образовательную составляющую, так и деловые встречи между российскими компаниями-участниками, иностранными дистрибьюторами и потенциальными покупателями за рубежом.
Так, свои комплексные программы представили Школа экспорта РЭЦ, Фонд "Сколково", РУДН, МФТИ, РАНХиГС, МШУ Сколково, АО "Кэпт" и АНО "РЧК". Системный подход направлен на повышение результативности государственных мер поддержки ЦПЭ (Центр поддержки экспорта) и увеличение количества экспортеров в сегменте МСП.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.