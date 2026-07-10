Поддержку экспорта МСП обсудили на неделе торговых представителей России

Презентация акселерационных и инкубационных программ на конференции инфраструктуры поддержки экспорта МСП в рамках недели торговых представителей РФ за рубежом в Москве

Презентация акселерационных и инкубационных программ на конференции инфраструктуры поддержки экспорта МСП в рамках недели торговых представителей РФ за рубежом в Москве

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Комплексные Программы поддержки экспорта МСП обсудили на Конференции инфраструктуры поддержки экспорта МСП в рамках недели торговых представителей РФ за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"В ходе конференции состоялась презентация инкубационных программ – комплексных мер поддержки МСП, ранее не осуществлявших экспортную деятельность, в целях обеспечения их вывода на первый экспортный контракт, а также акселерационных программ для действующих экспортеров, направленных на расширение географии поставок", - информирует РЭЦ.

Программы включают в себя как образовательную составляющую, так и деловые встречи между российскими компаниями-участниками, иностранными дистрибьюторами и потенциальными покупателями за рубежом.

Так, свои комплексные программы представили Школа экспорта РЭЦ, Фонд "Сколково", РУДН, МФТИ, РАНХиГС, МШУ Сколково, АО "Кэпт" и АНО "РЧК". Системный подход направлен на повышение результативности государственных мер поддержки ЦПЭ (Центр поддержки экспорта) и увеличение количества экспортеров в сегменте МСП.