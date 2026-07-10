Еврокомиссия продлила ограничения для российского водорода

Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссия продлила до 30 июля 2027 года ограничения на участие российских и белорусских компаний в европейском механизме развития водородного рынка.

В ЕК утверждают, что продление ограничений не окажет существенного влияния на европейский рынок.

БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Еврокомиссия продлила до 30 июля 2027 года ограничения, запрещающие включать предложения российских и белорусских поставщиков водорода в европейский механизм развития водородного рынка, следует из опубликованного в Официальном журнале ЕС решения.

Российские власти неоднократно заявляли, что считают односторонние ограничения западных стран незаконными, а попытки отказаться от российских энергоресурсов наносят ущерб прежде всего экономикам государств, вводящих такие меры.

Речь идет о продлении действующего с июля 2025 года ограничения на участие российских и белорусских компаний в механизме, созданном в рамках Европейского водородного банка для поиска поставщиков и покупателей водорода.

"Предложения о поставках водорода, происходящего из Российской Федерации или Республики Беларусь, исключаются из механизма развития рынка водорода до 30 июля 2027 года", - говорится в решении.

Еврокомиссии утверждают, что продление ограничений не окажет существенного влияния на европейский рынок, поскольку он пока находится на ранней стадии развития, а объемы поставок водорода из России и Белоруссии остаются незначительными.