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Еврокомиссия продлила ограничения для российского водорода - РИА Новости, 10.07.2026
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18:14 10.07.2026
Еврокомиссия продлила ограничения для российского водорода

ЕК продлила ограничения для российского водорода до конца июля 2027 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия продлила до 30 июля 2027 года ограничения на участие российских и белорусских компаний в европейском механизме развития водородного рынка.
  • В ЕК утверждают, что продление ограничений не окажет существенного влияния на европейский рынок.
БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Еврокомиссия продлила до 30 июля 2027 года ограничения, запрещающие включать предложения российских и белорусских поставщиков водорода в европейский механизм развития водородного рынка, следует из опубликованного в Официальном журнале ЕС решения.
Российские власти неоднократно заявляли, что считают односторонние ограничения западных стран незаконными, а попытки отказаться от российских энергоресурсов наносят ущерб прежде всего экономикам государств, вводящих такие меры.
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Речь идет о продлении действующего с июля 2025 года ограничения на участие российских и белорусских компаний в механизме, созданном в рамках Европейского водородного банка для поиска поставщиков и покупателей водорода.
"Предложения о поставках водорода, происходящего из Российской Федерации или Республики Беларусь, исключаются из механизма развития рынка водорода до 30 июля 2027 года", - говорится в решении.
В Еврокомиссии утверждают, что продление ограничений не окажет существенного влияния на европейский рынок, поскольку он пока находится на ранней стадии развития, а объемы поставок водорода из России и Белоруссии остаются незначительными.
Механизм водородного рынка был запущен Еврокомиссией в 2025 году для повышения прозрачности и установления контактов между производителями и промышленными потребителями возобновляемого и низкоуглеродного водорода.
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