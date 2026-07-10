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В ЕК прокомментировали данные о возможном производстве Patriot на Украине - РИА Новости, 10.07.2026
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14:09 10.07.2026
В ЕК прокомментировали данные о возможном производстве Patriot на Украине

Ренье: ЕК уже ведет работу по производству ракет Patriot на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия заявила, что ведет работу по направлениям, связанным с развитием производства ракет-перехватчиков и других стратегических средств ПВО.
  • Проекты по производству стратегически важных оборонных систем включены в европейскую оборонную программу SAFE.
  • Представитель Еврокомиссии подтвердил сотрудничество Украины и ЕС в области развития стратегических средств ПВО, не комментируя заявление президента Зеленского об организации производства ракет Patriot на Украине.
БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Еврокомиссия заявила, что уже ведет работу по направлениям, связанным с развитием производства ракет-перехватчиков и других стратегических средств ПВО, комментируя сообщения о возможной организации производства ракет Patriot на Украине.
"Украина и Европейский союз уже работают рука об руку по большинству этих направлений. Вы упомянули ракеты-перехватчики и другие стратегически важные средства. Все они определены как критически необходимые и для Европейского союза", - заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
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По его словам, соответствующие проекты уже включены в европейскую оборонную программу SAFE, в рамках которой страны ЕС получают кредиты на расширение производства стратегически важных оборонных систем.
«
"Мы не будем комментировать заявление президента (Владимира) Зеленского (об организации производства на Украине - ред.). Но, безусловно, здесь есть много общих направлений работы, и мы уже ведем ее со своей стороны", - добавил представитель Еврокомиссии.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности с президентом США Дональдом Трампом о лицензировании производства систем Patriot на Украине.
Президент США также допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет производить перехватчики Patriot, когда получит объяснения, как это делать.
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