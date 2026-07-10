Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола в Либерии. Архивное фото

Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола в Либерии

© AP Photo / Abbas Dulleh Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола в Либерии

В ДР Конго еще две провинции затронуты вспышкой лихорадки Эбола

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Демократической Республики Конго включили провинции Чопо и Верхний Уэле в список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола.

В провинциях Чопо и Верхний Уэле выявлено по два случая заболевания лихорадкой Эбола.

ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго включили еще провинции Чопо и Верхний Уэле в список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола, сообщил министр здравоохранения страны Роже Камба.

"Теперь провинция Чопо также затронута этим заболеванием... У нас были случаи в Вамбе (Верхний Уэле), поэтому мы включаем эту территорию в список пострадавших районов", — заявил министр, которого цитирует издание Actualite

По его словам, в каждой из этих провинций выявлено по два случая заболевания.

Министр отметил, что в провинциях Итури и Северный Киву все еще "острая фаза, вспышка распространяется".

В результате вспышки лихорадки Эболы в регионе было зарегистрировано почти 1,8 тысячи случаев заболевания и 625 летальных случаев.