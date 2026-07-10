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В ДР Конго еще две провинции затронуты вспышкой лихорадки Эбола - РИА Новости, 10.07.2026
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01:45 10.07.2026
В ДР Конго еще две провинции затронуты вспышкой лихорадки Эбола

Власти ДР Конго включили еще две провинции в список затронутых вспышкой Эболы

© AP Photo / Abbas DullehМедицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола в Либерии
Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола в Либерии - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Abbas Dulleh
Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола в Либерии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Демократической Республики Конго включили провинции Чопо и Верхний Уэле в список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола.
  • В провинциях Чопо и Верхний Уэле выявлено по два случая заболевания лихорадкой Эбола.
  • ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго включили еще провинции Чопо и Верхний Уэле в список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола, сообщил министр здравоохранения страны Роже Камба.
"Теперь провинция Чопо также затронута этим заболеванием... У нас были случаи в Вамбе (Верхний Уэле), поэтому мы включаем эту территорию в список пострадавших районов", — заявил министр, которого цитирует издание Actualite.
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По его словам, в каждой из этих провинций выявлено по два случая заболевания.
Министр отметил, что в провинциях Итури и Северный Киву все еще "острая фаза, вспышка распространяется".
В результате вспышки лихорадки Эболы в регионе было зарегистрировано почти 1,8 тысячи случаев заболевания и 625 летальных случаев.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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В миреДемократическая Республика КонгоРеспублика КонгоУгандаВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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