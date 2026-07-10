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Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 625 - РИА Новости, 10.07.2026
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01:28 10.07.2026
Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 625

Число жертв вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго выросло до 625 человек

© AP Photo / Dirole Lotsima DieudonneМедик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго
Медик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Dirole Lotsima Dieudonne
Медик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 625.
  • Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 625, следует из данных министерства связи и СМИ.
В четверг власти страны сообщали о 600 летальных случаях.
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"Подтвержденных случаев (заболевания - ред.) - 1792. Скончались - 625, - говорится в сводке министерства.
В документе также указано, что число выздоровевших пациентов достигло 295.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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В миреДемократическая Республика КонгоРеспублика КонгоУгандаВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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