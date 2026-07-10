Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 625

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 625.
- Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 625, следует из данных министерства связи и СМИ.
В четверг власти страны сообщали о 600 летальных случаях.
"Подтвержденных случаев (заболевания - ред.) - 1792. Скончались - 625, - говорится в сводке министерства.
В документе также указано, что число выздоровевших пациентов достигло 295.