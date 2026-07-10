В Москве после ДТП с автобусом госпитализировали несколько человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Нижегородской улице в Москве произошла авария с участием автобуса и "Газели", в результате которой пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.
- Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализированы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пострадавшим в аварии с участием автобуса и "Газели" на Нижегородской улице в Москве оперативно оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализированы, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Ранее в пятницу на Нижегородской улице произошла авария с участием автобуса и "Газели", в результате которой пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.
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"На месте продолжают работать экстренные службы. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь на месте, часть пациентов доставлена в городские больницы для дальнейшего обследования и лечения", - говорится в Telegram-канале департамента.
К работе привлечены профильные специалисты московских стационаров, уточнили в ведомстве.