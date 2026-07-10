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В Москве после ДТП с автобусом госпитализировали несколько человек - РИА Новости, 10.07.2026
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10:09 10.07.2026 (обновлено: 11:29 10.07.2026)
В Москве после ДТП с автобусом госпитализировали несколько человек
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пострадавшим в аварии с участием автобуса и "Газели" на Нижегородской улице в Москве оперативно оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализированы, сообщает столичный департамент здравоохранения.
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В Москве после ДТП с автобусом госпитализировали несколько человек

Несколько пострадавших в ДТП с автобусом и "Газелью" в Москве госпитализировали

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAXДТП с автобусом в Москве. 10 июля 2026
ДТП с автобусом в Москве. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAX
ДТП с автобусом в Москве. 10 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Нижегородской улице в Москве произошла авария с участием автобуса и "Газели", в результате которой пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.
  • Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализированы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пострадавшим в аварии с участием автобуса и "Газели" на Нижегородской улице в Москве оперативно оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализированы, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Ранее в пятницу на Нижегородской улице произошла авария с участием автобуса и "Газели", в результате которой пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.
«

"На месте продолжают работать экстренные службы. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь на месте, часть пациентов доставлена в городские больницы для дальнейшего обследования и лечения", - говорится в Telegram-канале департамента.

К работе привлечены профильные специалисты московских стационаров, уточнили в ведомстве.
 
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