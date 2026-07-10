В Москве после ДТП с автобусом госпитализировали несколько человек

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пострадавшим в аварии с участием автобуса и "Газели" на Нижегородской улице в Москве оперативно оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализированы, сообщает столичный департамент здравоохранения.