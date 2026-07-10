Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Москве - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 10.07.2026 (обновлено: 10:17 10.07.2026)
Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Москве

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с автобусом в Москве

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAXДТП с автобусом в Москве. 10 июля 2026
ДТП с автобусом в Москве. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAX
ДТП с автобусом в Москве. 10 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на Нижегородской улице «Газель» столкнулась с автобусом, пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.
  • Предварительно, автобус после столкновения выехал на тротуар и столкнулся с рекламным баннером.
  • Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление обстоятельств аварии.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии с автобусом и "Газелью" в Москве, в результате которой пострадали 10 человек, сообщает столичное надзорное ведомство.
В пятницу в Госавтоинспекции Москвы рассказали, что на Нижегородской улице в районе дома №14 "Газель" столкнулась с автобусом, в результате ДТП пострадали водитель и девять пассажиров автобуса. По данным столичного дептранса, "Газель" резким маневром, не убедившись в его безопасности, подрезала автобус.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Хинштейн рассказ о ДТП с участием машины курского чиновника
9 июля, 20:35
В прокуратуре добавили, что, предварительно, автобус после столкновения выехал на тротуар, где столкнулся, согласно опубликованным ведомством фотографиям, с рекламным баннером.
"Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии на Нижегородском шоссе", - говорится в официальном канале надзорного органа на платформе "Макс".
Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
Последствия ДТП на трассе М-10 Россия в Вышневолоцком округе в Твери. 9 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В Твери четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
9 июля, 08:34
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала