Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве на Нижегородской улице «Газель» столкнулась с автобусом, пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.
- Предварительно, автобус после столкновения выехал на тротуар и столкнулся с рекламным баннером.
- Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление обстоятельств аварии.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии с автобусом и "Газелью" в Москве, в результате которой пострадали 10 человек, сообщает столичное надзорное ведомство.
В пятницу в Госавтоинспекции Москвы рассказали, что на Нижегородской улице в районе дома №14 "Газель" столкнулась с автобусом, в результате ДТП пострадали водитель и девять пассажиров автобуса. По данным столичного дептранса, "Газель" резким маневром, не убедившись в его безопасности, подрезала автобус.
В прокуратуре добавили, что, предварительно, автобус после столкновения выехал на тротуар, где столкнулся, согласно опубликованным ведомством фотографиям, с рекламным баннером.
"Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии на Нижегородском шоссе", - говорится в официальном канале надзорного органа на платформе "Макс".
Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
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