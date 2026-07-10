Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Москве

ДТП с автобусом в Москве. 10 июля 2026

ДТП с автобусом в Москве. 10 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве на Нижегородской улице «Газель» столкнулась с автобусом, пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.

Предварительно, автобус после столкновения выехал на тротуар и столкнулся с рекламным баннером.

Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление обстоятельств аварии.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии с автобусом и "Газелью" в Москве, в результате которой пострадали 10 человек, сообщает столичное надзорное ведомство.

В пятницу в Госавтоинспекции Москвы рассказали, что на Нижегородской улице в районе дома №14 "Газель" столкнулась с автобусом, в результате ДТП пострадали водитель и девять пассажиров автобуса. По данным столичного дептранса, "Газель" резким маневром, не убедившись в его безопасности, подрезала автобус.

В прокуратуре добавили, что, предварительно, автобус после столкновения выехал на тротуар, где столкнулся, согласно опубликованным ведомством фотографиям, с рекламным баннером.

"Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии на Нижегородском шоссе", - говорится в официальном канале надзорного органа на платформе "Макс".