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В Калмыкии микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали люди - РИА Новости, 10.07.2026
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04:42 10.07.2026 (обновлено: 11:28 10.07.2026)
В Калмыкии микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали люди

В Калмыкии микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали десять человек

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике КалмыкияНа месте столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Яшкульском районе Калмыкии. 10 июля 2026
На месте столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Яшкульском районе Калмыкии. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия
На месте столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Яшкульском районе Калмыкии. 10 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Яшкульском районе Калмыкии произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля.
  • В результате ДТП пострадали 10 человек, среди которых двое детей.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Десять человек, среди которых двое детей, пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Яшкульском районе Калмыкии, сообщило ГУ МЧС России по республике.
Яшкульском районе... произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали 10 человек (из них двое детей)", - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Калмыкии.
В ведомстве уточнили, что к месту ДТП выезжали силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.
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ПроисшествияЯшкульский районРеспублика КалмыкияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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