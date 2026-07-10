В Калмыкии микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали люди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Яшкульском районе Калмыкии произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля.
- В результате ДТП пострадали 10 человек, среди которых двое детей.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Десять человек, среди которых двое детей, пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Яшкульском районе Калмыкии, сообщило ГУ МЧС России по республике.
"В Яшкульском районе... произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали 10 человек (из них двое детей)", - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Калмыкии.
В ведомстве уточнили, что к месту ДТП выезжали силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.