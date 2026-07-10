В Москве на выходных может выпасть до 60 процентов месячной нормы осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве на выходных может выпасть до 60% месячной нормы осадков.
- Основные ливни и грозы ожидаются во второй половине субботы и в течение всего воскресенья.
- В начале следующей недели дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Около 60% месячной нормы осадков может выпасть в Москве на выходных, это приведет к подтоплениям в низинных формах рельефа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"Выходные в Москве будут дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно - вечером, а также в течение всего воскресенья, когда через столицу будет проходить холодная фронтальная система, которая в пределах МКАДа суммарно принесет до 3-5 ведер дождевой воды на каждый квадратный метр земли, или 60% месячной нормы, что приведет к подтоплениям в низинных формах рельефа", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в субботу в сумерках ожидается от плюс 16 до плюс 19 градусов, днем - плюс 23 - плюс 26 градусов. В воскресенье в городе посвежеет: ночью до плюс 14 - плюс 17 градусов, в дневные часы до плюс 20 - плюс 23.
"В начале следующей недели, в тылу циклона, дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро плюс 12 - плюс 15, в середине дня, за счет просветов в облаках, потеплеет до плюс 22 - плюс 25", - добавил он.