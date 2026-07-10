В Москве на выходных может выпасть до 60 процентов месячной нормы осадков

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"Выходные в Москве будут дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно - вечером, а также в течение всего воскресенья, когда через столицу будет проходить холодная фронтальная система, которая в пределах МКАДа суммарно принесет до 3-5 ведер дождевой воды на каждый квадратный метр земли, или 60% месячной нормы, что приведет к подтоплениям в низинных формах рельефа", - рассказал Тишковец.