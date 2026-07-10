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В России за полгода построили и отремонтировали 2,4 тысячи километров дорог - РИА Новости, 10.07.2026
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23:11 10.07.2026
В России за полгода построили и отремонтировали 2,4 тысячи километров дорог

Костюченко: В России за полгода отремонтировали 2,4 тысячи километров дорог

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За первые шесть месяцев 2026 года в России построено, реконструировано и отремонтировано 2,4 тысячи километров дорог.
  • Кассовое исполнение Росавтодором превысило план на 8,2 миллиарда рублей и составило 319,5 миллиарда рублей.
  • Определены приоритетные задачи на второе полугодие, включая обеспечение стабильных темпов дорожных работ на федеральных трассах и усиление координации с регионами.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В России за первые шесть месяцев 2026 года построено, реконструировано и отремонтировано 2,4 тысячи километров дорог, рассказал заместитель министра транспорта Игорь Костюченко на прошедшем в Росавтодоре совещании под руководством главы ведомства Романа Новикова.
"За первые шесть месяцев текущего года построено, реконструировано и отремонтировано 2,4 тысячи километров дорог. Из них на федеральной сети - порядка 1,3 тысячи километров, на региональной - 1,1 тысячи километров. Площадь укладки покрытия достигла 46,7 миллиона квадратных метров: 10 миллионов - на федеральной и 36,7 миллиона - на региональной сети", - цитируются слова Костюченко в сообщении Минтранса.
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Новиков в своем докладе отметил высокий уровень финансовой дисциплины.
"Кассовое исполнение Росавтодором превысило план на 8,2 миллиарда рублей и составило 319,5 миллиарда рублей - это 30 процентов от годового объема. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 1 064,4 миллиарда рублей - на 81,2 миллиарда больше, чем год назад", - приводит министерство его слова.
Заместитель начальника Управления строительства автомобильных дорог Станислав Товбин рассказал, что в рамках строительства и реконструкции завершено устройство земляного полотна объемом 14,1 миллиона кубометров, оснований дорожной одежды - 1,4 миллиона кубометров, асфальтобетона - 0,8 миллиона тонн.
Кроме того, в рамках всех видов ремонта, а также работ по содержанию федеральных трасс Росавтодора в текущем дорожно-строительном сезоне за отчетный период в эксплуатацию введено 1231,2 километра федеральных трасс, в том числе 52 километра - после капремонта.
По итогам заседания участники определили приоритетные задачи на второе полугодие. Среди них - обеспечение стабильных темпов дорожных работ на федеральных трассах и усиление координации с регионами.
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РоссияРоман НовиковФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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