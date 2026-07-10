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Республика Сербская выступает против членства БиГ в НАТО, заявил Додик - РИА Новости, 10.07.2026
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04:10 10.07.2026
Республика Сербская выступает против членства БиГ в НАТО, заявил Додик

Додик: Республика Сербская выступает против вступления БиГ в НАТО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Милорад Додик, председатель правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии, заявил о продолжении политики неприятия членства в НАТО.
  • Босния и Герцеговина является участником программы «Партнерство ради мира» и с 2004 года в стране действует миротворческая миссия ALTHEA.
  • После реструктуризации в начале 2022 года в Боснии и Герцеговине осталось около 1,1 тысячи военнослужащих международного контингента.
БЕЛГРАД, 10 июл - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) выступает против вступления БиГ в НАТО, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Европейский путь для нас давно сомнителен, мы придерживаемся политики неприятия членства в НАТО, мы его отвергаем. Эту политику продолжим", - сказал Додик.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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БиГ является участником программы "Партнерство ради мира", в стране также с 2004 года действует миротворческая миссия ALTHEA, в которой первоначально были задействованы свыше 5 тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии и Чили. После реструктуризации в начале 2022 года на базе Бутмир в Сараево и "на земле" в разных частях страны осталось, по данным командования, около 1,1 тысячи военнослужащих международного контингента.
Основная заявленная задача EUFOR в настоящее время - обучение и участие в модернизации вооруженных сил БиГ и помощь властям страны "в создании безопасной окружающей среды".
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
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