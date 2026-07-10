Республика Сербская выступает против членства БиГ в НАТО, заявил Додик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Милорад Додик, председатель правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии, заявил о продолжении политики неприятия членства в НАТО.
- Босния и Герцеговина является участником программы «Партнерство ради мира» и с 2004 года в стране действует миротворческая миссия ALTHEA.
- После реструктуризации в начале 2022 года в Боснии и Герцеговине осталось около 1,1 тысячи военнослужащих международного контингента.
БЕЛГРАД, 10 июл - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) выступает против вступления БиГ в НАТО, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
БиГ является участником программы "Партнерство ради мира", в стране также с 2004 года действует миротворческая миссия ALTHEA, в которой первоначально были задействованы свыше 5 тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии и Чили. После реструктуризации в начале 2022 года на базе Бутмир в Сараево и "на земле" в разных частях страны осталось, по данным командования, около 1,1 тысячи военнослужащих международного контингента.
Основная заявленная задача EUFOR в настоящее время - обучение и участие в модернизации вооруженных сил БиГ и помощь властям страны "в создании безопасной окружающей среды".
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