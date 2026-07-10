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Денис Пушилин дал старт внедрению общественного капитала в ДНР - РИА Новости, 10.07.2026
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18:48 10.07.2026 (обновлено: 19:28 10.07.2026)
Денис Пушилин дал старт внедрению общественного капитала в ДНР

Стандарт общественного капитала бизнеса планируют внедрить в ДНР

© Фото : пресс-служба главы ДНРГлава ДНР Денис Пушилин дал старт внедрению общественного капитала в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин дал старт внедрению общественного капитала в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : пресс-служба главы ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин дал старт внедрению общественного капитала в ДНР
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и глава ДНР Денис Пушилин в представительстве республики в Москве подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет внедрен Стандарт общественного капитала бизнеса на территории региона, сообщает пресс-служба организации.
"ДНР сегодня находится в центре масштабных преобразований и роль бизнеса в этих процессах трудно переоценить. Республика обладает мощным промышленным потенциалом: здесь работают предприятия металлургии, машиностроения, угольной отрасли, строительной индустрии. Многие из них уже активно участвуют в восстановительных работах, благоустройстве территорий и реализации социальных программ", - отметила генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.
Она добавила, что внедрение стандарта позволит донецким предприятиям не только комплексно представить свой вклад в развитие региона, но и получить доступ к обучению в Академии общественного капитала, внедрению лучших социальных практик бизнеса и кооперации с другими компаниями.
Соглашение с АНО "Общественный капитал" позволит интегрировать стандарт в существующие республиканские нормативные акты и в результате сформировать единую систему признания и поддержки организаций, вносящих вклад в общественное благополучие.
"Подписание соглашения с АНО "Общественный капитал" открывает новую главу в развитии Донецкой Народной Республики. Даже в нынешних условиях, пока не завершены боевые действия, мы не просто выживаем - мы строим фундамент для мирной жизни. Стандарт общественного капитала бизнеса разработан по поручению нашего президента. По сути, это "договор между бизнесом и государством". Но самое главное – это новая система взаимоотношений, в которой выигрывают абсолютно все", - подчеркнул Пушилин.
Он заявил, что значительное преимущество от этого получают и сотрудники предприятий, и жители региона, потому что стандарт стимулирует работодателей улучшать условия труда, заботиться о здоровье и профессиональном росте своих людей, а в населенных пунктах появляются благоустроенные зоны отдыха, зеленые насаждения.
"Предприятия начинают вкладываться не только в производство, а и в ту среду, где живут наши семьи. В выигрыше оказывается и само предприятие, поскольку получает дополнительные меры поддержки от государства. И, безусловно, реализуемые меры способствуют укреплению доверия жителей к региону. Когда люди видят, что власть и бизнес действуют по понятным, прозрачным правилам, они становятся нашими партнерами в выстраивании правильных управленческих решений. Для республики – это еще один мощный стимул, чтобы бизнес инвестировал в здоровье граждан, охрану окружающей среды, социальные программы и раскрытие человеческого потенциала", – сказал глава ДНР.
Участие в оценке по стандарту – добровольное. Компания подает заявку через портал АНО "Общественный капитал", где также ведется публичный реестр организаций, уже получивших статус соответствия. В настоящее время соглашения о внедрении стандарта заключены с 38 субъектами РФ, заявки на оценку подали свыше 600 организаций.
 
АНО "Общественный капитал"Денис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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