Денис Пушилин дал старт внедрению общественного капитала в ДНР

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и глава ДНР Денис Пушилин в представительстве республики в Москве подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет внедрен Стандарт общественного капитала бизнеса на территории региона, сообщает пресс-служба организации.

"ДНР сегодня находится в центре масштабных преобразований и роль бизнеса в этих процессах трудно переоценить. Республика обладает мощным промышленным потенциалом: здесь работают предприятия металлургии, машиностроения, угольной отрасли, строительной индустрии. Многие из них уже активно участвуют в восстановительных работах, благоустройстве территорий и реализации социальных программ", - отметила генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.

Она добавила, что внедрение стандарта позволит донецким предприятиям не только комплексно представить свой вклад в развитие региона, но и получить доступ к обучению в Академии общественного капитала, внедрению лучших социальных практик бизнеса и кооперации с другими компаниями.

Соглашение с АНО "Общественный капитал" позволит интегрировать стандарт в существующие республиканские нормативные акты и в результате сформировать единую систему признания и поддержки организаций, вносящих вклад в общественное благополучие.

"Подписание соглашения с АНО "Общественный капитал" открывает новую главу в развитии Донецкой Народной Республики. Даже в нынешних условиях, пока не завершены боевые действия, мы не просто выживаем - мы строим фундамент для мирной жизни. Стандарт общественного капитала бизнеса разработан по поручению нашего президента. По сути, это "договор между бизнесом и государством". Но самое главное – это новая система взаимоотношений, в которой выигрывают абсолютно все", - подчеркнул Пушилин.

Он заявил, что значительное преимущество от этого получают и сотрудники предприятий, и жители региона, потому что стандарт стимулирует работодателей улучшать условия труда, заботиться о здоровье и профессиональном росте своих людей, а в населенных пунктах появляются благоустроенные зоны отдыха, зеленые насаждения.

"Предприятия начинают вкладываться не только в производство, а и в ту среду, где живут наши семьи. В выигрыше оказывается и само предприятие, поскольку получает дополнительные меры поддержки от государства. И, безусловно, реализуемые меры способствуют укреплению доверия жителей к региону. Когда люди видят, что власть и бизнес действуют по понятным, прозрачным правилам, они становятся нашими партнерами в выстраивании правильных управленческих решений. Для республики – это еще один мощный стимул, чтобы бизнес инвестировал в здоровье граждан, охрану окружающей среды, социальные программы и раскрытие человеческого потенциала", – сказал глава ДНР.