Появились подробности о девушках, утонувших в водоеме в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две утонувшие в водоеме в парке Уссурийска девушки были сестрами.
- Одна из погибших девушек отмечала свое 18-летие в день трагедии.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Две утонувшие в водоеме в парке Уссурийска Приморского края девушки были сестрами, одна из них в день трагедии отмечала свое совершеннолетие, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Погибшие – сестры, у одной был день рождения. Третья – подруга", - сказал собеседник.
По его словам, одна из погибших девушек отмечала свое 18-летие.
Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, три девушки подошли слишком близко к водоему и оступились, оказавшись втроем в воде.