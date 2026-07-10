Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске

Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске

Появились подробности о девушках, утонувших в водоеме в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ Две утонувшие в водоеме в парке Уссурийска девушки были сестрами.

Одна из погибших девушек отмечала свое 18-летие в день трагедии.

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Две утонувшие в водоеме в парке Уссурийска Приморского края девушки были сестрами, одна из них в день трагедии отмечала свое совершеннолетие, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Погибшие – сестры, у одной был день рождения. Третья – подруга", - сказал собеседник.

По его словам, одна из погибших девушек отмечала свое 18-летие.

Как сообщало в четверг ГУ МЧС РФ , тела двух утонувших девушек 2008 и 2005 годов рождения найдены в четверг в водоеме в парке отдыха и спорта "Радужный" в Уссурийске. Третью девушку - 2006 года рождения - спасли сотрудники базы.