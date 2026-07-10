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Появились подробности о девушках, утонувших в водоеме в Приморье - РИА Новости, 10.07.2026
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10:40 10.07.2026
Появились подробности о девушках, утонувших в водоеме в Приморье

Утонувшие в Уссурийске девушки были сестрами, одна из них отмечала 18-летие

© Фото : МЧС Приморского края/MAXСпасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске
Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : МЧС Приморского края/MAX
Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две утонувшие в водоеме в парке Уссурийска девушки были сестрами.
  • Одна из погибших девушек отмечала свое 18-летие в день трагедии.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Две утонувшие в водоеме в парке Уссурийска Приморского края девушки были сестрами, одна из них в день трагедии отмечала свое совершеннолетие, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Погибшие – сестры, у одной был день рождения. Третья – подруга", - сказал собеседник.
По его словам, одна из погибших девушек отмечала свое 18-летие.
Как сообщало в четверг ГУ МЧС РФ, тела двух утонувших девушек 2008 и 2005 годов рождения найдены в четверг в водоеме в парке отдыха и спорта "Радужный" в Уссурийске. Третью девушку - 2006 года рождения - спасли сотрудники базы.
Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, три девушки подошли слишком близко к водоему и оступились, оказавшись втроем в воде.
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ПроисшествияУссурийскПриморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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