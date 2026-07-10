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Девушку, пострадавшую при атаке БПЛА в Белгородской области, прооперировали - РИА Новости, 10.07.2026
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15:22 10.07.2026
Девушку, пострадавшую при атаке БПЛА в Белгородской области, прооперировали

Раненную при атаке ВСУ на Белгородскую область девушку прооперировали в Москве

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедработник в коридоре больницы
Медработник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медработник в коридоре больницы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девушку, пострадавшую в результате атаки ВСУ на село Таврово в Белгородской области, успешно прооперировали.
  • Бригада врачей извлекла три осколка, выполнила пластику поврежденной лицевой артерии и обработку ран.
  • Сейчас девушка находится в отделении реанимации и интенсивной терапии под наблюдением специалистов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пострадавшая в результате атаки ВСУ на ТЦ в Белгородской области девушка успешно прооперирована и находится в отделении реанимации, дополнительное хирургическое лечение не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России.
Ранее врио главы региона Александр Шуваев сообщал, что погиб мужчина, еще шесть человек, включая несовершеннолетнюю, пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в селе Таврово Белгородской области. Пресс-служба РДКБ сообщала РИА Новости в четверг, что девушка доставлена на лечение в Москву, ее состояние тяжелое, она находится на ИВЛ.
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"Семнадцатилетняя девушка, раненная в результате атаки беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Таврово Белгородской области и госпитализированная вчера в РДКБ, успешно перенесла операцию", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что мультидисциплинарная бригада в составе сосудистых и реконструктивно-пластических хирургов провела оперативное вмешательство в два этапа.
"Мы извлекли три осколка, выполнили пластику поврежденной лицевой артерии, обработку ран. Операция завершилась успешно, сейчас пациентке не требуется дополнительного хирургического лечения", - сообщил заместитель главного врача РДКБ по хирургической работе Антон Нарбутов.
Там добавили, что в настоящий момент девушка находится в отделении реанимации и интенсивной терапии под наблюдением мультидисциплинарной команды специалистов.
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