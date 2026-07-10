В Рязанской области три человека пострадали при падении деревьев

РЯЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в районе села Дубровичи под Рязанью, где 9 июля упали деревья в результате прохождения грозового фронта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Фотографии и видео с последствиями сильного ветра появились в местных СМИ и социальных сетях, где называют произошедшее смерчем. На кадрах видно много сломанных деревьев, упавших в том числе на здания, поврежденный забор, разлетевшиеся вещи. По данным сетевого издания 62INFO, ненастье обрушилось на берег озера в селе Дубровичи Рязанского округа вечером в четверг.