В Рязанской области три человека пострадали при падении деревьев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 9 июля в районе села Дубровичи под Рязанью упали деревья из-за прохождения грозового фронта.
- В результате происшествия пострадали три человека.
- К ликвидации последствий МЧС России привлекло четыре единицы техники и 15 человек.
РЯЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в районе села Дубровичи под Рязанью, где 9 июля упали деревья в результате прохождения грозового фронта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Фотографии и видео с последствиями сильного ветра появились в местных СМИ и социальных сетях, где называют произошедшее смерчем. На кадрах видно много сломанных деревьев, упавших в том числе на здания, поврежденный забор, разлетевшиеся вещи. По данным сетевого издания 62INFO, ненастье обрушилось на берег озера в селе Дубровичи Рязанского округа вечером в четверг.
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"Девятого июля поступила информация о падении деревьев в результате прохождения грозового фронта в районе населенного пункта Дубровичи. Пострадали три человека", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что детей среди пострадавших нет.
На месте падения деревьев был развернут оперативный штаб, к ликвидации последствий происшествия от МЧС России были привлечены четыре единицы техники и 15 человек. Они распиливали завалов для освобождения проезда транспортных средств, а также оказали помощь в эвакуации населения с места происшествия, отметили в ГУ МЧС.