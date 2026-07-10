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В Рязанской области три человека пострадали при падении деревьев - РИА Новости, 10.07.2026
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17:40 10.07.2026 (обновлено: 17:49 10.07.2026)
В Рязанской области три человека пострадали при падении деревьев

Три человека пострадали при падении деревьев из-за грозы в Рязанской области

© Фото : 62ИНФОПоследствия сильного ветра в районе села Дубровичи под Рязанью
Последствия сильного ветра в районе села Дубровичи под Рязанью - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : 62ИНФО
Последствия сильного ветра в районе села Дубровичи под Рязанью
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 9 июля в районе села Дубровичи под Рязанью упали деревья из-за прохождения грозового фронта.
  • В результате происшествия пострадали три человека.
  • К ликвидации последствий МЧС России привлекло четыре единицы техники и 15 человек.
РЯЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в районе села Дубровичи под Рязанью, где 9 июля упали деревья в результате прохождения грозового фронта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Фотографии и видео с последствиями сильного ветра появились в местных СМИ и социальных сетях, где называют произошедшее смерчем. На кадрах видно много сломанных деревьев, упавших в том числе на здания, поврежденный забор, разлетевшиеся вещи. По данным сетевого издания 62INFO, ненастье обрушилось на берег озера в селе Дубровичи Рязанского округа вечером в четверг.
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"Девятого июля поступила информация о падении деревьев в результате прохождения грозового фронта в районе населенного пункта Дубровичи. Пострадали три человека", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что детей среди пострадавших нет.
На месте падения деревьев был развернут оперативный штаб, к ликвидации последствий происшествия от МЧС России были привлечены четыре единицы техники и 15 человек. Они распиливали завалов для освобождения проезда транспортных средств, а также оказали помощь в эвакуации населения с места происшествия, отметили в ГУ МЧС.
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ПроисшествияРязаньРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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