Академик рассказал, как предотвратить половину случаев деменции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Академик Сергей Иллариошкин сообщил, что почти половину случаев деменции можно предотвратить или отсрочить с помощью "когнитивного чек-апа".
- В 2021 году было выявлено 14 основных факторов риска деменции, воздействуя на которые можно предотвратить развитие заболевания.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти половину случаев деменции можно предотвратить или отсрочить с помощью "когнитивного чек-апа", сообщил академик, заместитель директора по научной работе, директор института мозга Российского центра неврологии и нейронаук Сергей Иллариошкин.
Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" проходит в Москве 9-10 июля.
"В 2021 году было показано, что выявлено было 14 основных факторов риска (деменции - ред.), причем в разном возрасте - от детства до старости. У каждого из них свой удельный вес в плане риска деменции, но если мы сможем воздействовать , то почти половину всех случаев деменции мы можем предотвратить", - сказал Иллариошкин в ходе форума.
Он добавил, что необходимо осуществлять регулярный "когнитивный чек-ап".
Согласно презентации специалиста, факторы риска болезни Альцгеймера и возможности профилактики деменций могут быть модифицируемые и немодифицируемые. К первым относятся: низкий уровень образования, низкая физическая активность, гиперлипидемия, ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, депрессия, сенсорная депривация, социальная изоляция, нарушение сна, злоупотребление алкоголем, курение, загрязнение окружающей среды.
К немодифицируемым факторам относятся: пожилой возраст, генетическая предрасположенность, семейный анамнез, женский пол, различные заболевания, ЦНС в анамнезе (черепно-мозговая травма, инфекции, хроническая цереброваскулярная патология и другие).
Когнитивный чекап - это комплексная диагностика, которая помогает оценить текущее состояние когнитивных функций мозга: памяти, внимания, мышления, речи, способности к счету и других.