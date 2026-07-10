Академик рассказал, как предотвратить половину случаев деменции

"В 2021 году было показано, что выявлено было 14 основных факторов риска (деменции - ред.), причем в разном возрасте - от детства до старости. У каждого из них свой удельный вес в плане риска деменции, но если мы сможем воздействовать , то почти половину всех случаев деменции мы можем предотвратить", - сказал Иллариошкин в ходе форума.