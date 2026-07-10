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Академик рассказал, как предотвратить половину случаев деменции - РИА Новости, 10.07.2026
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Наука
 
14:59 10.07.2026
Академик рассказал, как предотвратить половину случаев деменции

Иллариошкин: когнитивный чек-ап поможет предотвратить до 50% случаев деменции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВрач рассматривает снимки томограммы головного мозга
Врач рассматривает снимки томограммы головного мозга - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Врач рассматривает снимки томограммы головного мозга. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик Сергей Иллариошкин сообщил, что почти половину случаев деменции можно предотвратить или отсрочить с помощью "когнитивного чек-апа".
  • В 2021 году было выявлено 14 основных факторов риска деменции, воздействуя на которые можно предотвратить развитие заболевания.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти половину случаев деменции можно предотвратить или отсрочить с помощью "когнитивного чек-апа", сообщил академик, заместитель директора по научной работе, директор института мозга Российского центра неврологии и нейронаук Сергей Иллариошкин.
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"В 2021 году было показано, что выявлено было 14 основных факторов риска (деменции - ред.), причем в разном возрасте - от детства до старости. У каждого из них свой удельный вес в плане риска деменции, но если мы сможем воздействовать , то почти половину всех случаев деменции мы можем предотвратить", - сказал Иллариошкин в ходе форума.
Он добавил, что необходимо осуществлять регулярный "когнитивный чек-ап".
Согласно презентации специалиста, факторы риска болезни Альцгеймера и возможности профилактики деменций могут быть модифицируемые и немодифицируемые. К первым относятся: низкий уровень образования, низкая физическая активность, гиперлипидемия, ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, депрессия, сенсорная депривация, социальная изоляция, нарушение сна, злоупотребление алкоголем, курение, загрязнение окружающей среды.
К немодифицируемым факторам относятся: пожилой возраст, генетическая предрасположенность, семейный анамнез, женский пол, различные заболевания, ЦНС в анамнезе (черепно-мозговая травма, инфекции, хроническая цереброваскулярная патология и другие).
Когнитивный чекап - это комплексная диагностика, которая помогает оценить текущее состояние когнитивных функций мозга: памяти, внимания, мышления, речи, способности к счету и других.
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