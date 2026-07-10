В Подмосковье и на Урале завели дела из-за преступлений против подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в Московской и Свердловской областях по фактам связанных с деятельностью секты преступлений против половой неприкосновенности подростков, доклады о расследовании поручил представить председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщает ведомство.