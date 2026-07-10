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В Подмосковье и на Урале завели дела из-за преступлений против подростков - РИА Новости, 10.07.2026
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12:14 10.07.2026
В Подмосковье и на Урале завели дела из-за преступлений против подростков

В Подмосковье и на Урале завели дела из-за преступлений секты против подростков

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Московской и Свердловской областях возбуждены уголовные дела по фактам преступлений против половой неприкосновенности подростков, связанных с деятельностью секты.
  • Ведется работа по установлению иных потерпевших, в том числе проживающих в других регионах.
  • Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклады о ходе расследования уголовных дел.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в Московской и Свердловской областях по фактам связанных с деятельностью секты преступлений против половой неприкосновенности подростков, доклады о расследовании поручил представить председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщает ведомство.
По информации СК, в медиапространстве широкое распространение получила информация о деятельности секты, совершающей преступления против половой неприкосновенности подростков, отмечаются примеры совершения противоправных действий в отношении детей из других регионов.
«
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области и СК России по Свердловской области по данным фактам расследуются уголовные дела. Кроме того, ведется работа по установлению иных потерпевших, в том числе проживающих на территории других регионов", – говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
В сообщении отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву и исполняющему обязанности руководителя СУСК РФ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклады о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияСвердловская областьМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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