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Далай-лама рассказал о главном деле жизни - РИА Новости, 10.07.2026
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Религия
 
12:04 10.07.2026
Далай-лама рассказал о главном деле жизни

Далай-лама XIV рассказал о главном деле жизни и восстановлении после операции

© РИА Новости / Нина Алексеева | Перейти в медиабанкДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо, которому исполнился 91 год, рассказал, что восстанавливается после операции на колене, просыпается каждое утро с альтруистической мотивацией и стремлением помогать другим, а главным делом его жизни остается распространение сострадания и доброты.
"Стремление помогать другим всегда составляло основу моей практики. Именно с такой альтруистической мотивацией я просыпаюсь каждое утро. Распространение сострадания и доброты по-прежнему остается главным делом моей жизни. Такой настрой необходим для того, чтобы сделать наш мир лучше для всех", - сообщил Далай-лама в благодарственном послании всем поздравившим его с 91-м днем рождения. Текст послания опубликован в четверг на его официальном сайте на русском языке.
Далай-лама призвал всех развивать сердечную теплоту и сострадание, посвящать жизнь служению другим, добавив, что именно такая жизнь по-настоящему наполнена смыслом.
"Я восстанавливаюсь после медицинской процедуры на левом колене, успешно проведенной в прошлом месяце в Нью-Дели", - отметил в своем благодарственном послании Далай-лама. Согласно сообщению на его сайте, он прошел успешную операцию по замене левого коленного сустава 8 июня 2026 года в Нью-Дели и был выписан из клиники 12 июня.
В настоящее время Далай-лама находится в Ладаке (союзная территория на севере Индии), где и встречал свой 91-й год рождения. "Климат в Ладаке в это время года хорошо подходит для моего здоровья, и поэтому планирую оставаться здесь еще несколько недель", - пояснил всемирно известный буддийский духовный учитель.
Ранее на праздновании 91-го дня рождения 6 июля Далай-лама рассказал, что может прожить до 130 лет.
Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII. После включения Тибета в состав Китая он в 1959 году перебрался в Индию, его постоянная резиденция расположена в городе Дхарамсала. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.
Россию он посещал несколько раз с краткосрочными поездками, последняя из них была однодневной, в Калмыкию в 2004 году. При содействии Далай-ламы, который многие десятилетия развивает диалог буддизма и науки, ведущие российские нейроученые, психофизиологи, философы вместе с буддийскими коллегами исследуют сознание, проводят международные конференции, изучают медитирующих монахов, в том числе, в тантрических монастырях Индии и Непала.
Далай-лама XIV Тензин Гьяцо - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Далай-лама рассказал, сколько собирается прожить
6 июля, 19:49
 
РелигияРелигияДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)ИндияТибетНью-Дели
 
 
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