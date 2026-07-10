Далай-лама рассказал о главном деле жизни

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо, которому исполнился 91 год, рассказал, что восстанавливается после операции на колене, просыпается каждое утро с альтруистической мотивацией и стремлением помогать другим, а главным делом его жизни остается распространение сострадания и доброты.

"Стремление помогать другим всегда составляло основу моей практики. Именно с такой альтруистической мотивацией я просыпаюсь каждое утро. Распространение сострадания и доброты по-прежнему остается главным делом моей жизни. Такой настрой необходим для того, чтобы сделать наш мир лучше для всех", - сообщил Далай-лама в благодарственном послании всем поздравившим его с 91-м днем рождения. Текст послания опубликован в четверг на его официальном сайте на русском языке.

Далай-лама призвал всех развивать сердечную теплоту и сострадание, посвящать жизнь служению другим, добавив, что именно такая жизнь по-настоящему наполнена смыслом.

"Я восстанавливаюсь после медицинской процедуры на левом колене, успешно проведенной в прошлом месяце в Нью-Дели", - отметил в своем благодарственном послании Далай-лама. Согласно сообщению на его сайте, он прошел успешную операцию по замене левого коленного сустава 8 июня 2026 года в Нью-Дели и был выписан из клиники 12 июня.

В настоящее время Далай-лама находится в Ладаке (союзная территория на севере Индии), где и встречал свой 91-й год рождения. "Климат в Ладаке в это время года хорошо подходит для моего здоровья, и поэтому планирую оставаться здесь еще несколько недель", - пояснил всемирно известный буддийский духовный учитель.

Ранее на праздновании 91-го дня рождения 6 июля Далай-лама рассказал, что может прожить до 130 лет.

Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII. После включения Тибета в состав Китая он в 1959 году перебрался в Индию, его постоянная резиденция расположена в городе Дхарамсала. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.