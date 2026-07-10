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Центры медицины здорового долголетия создадут в Дагестане - РИА Новости, 10.07.2026
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Республика Дагестан
 
21:22 10.07.2026
Центры медицины здорового долголетия создадут в Дагестане

В Дагестане создадут новые медицинские центры здорового долголетия

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Мария Ващук
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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Новые медицинские центры здорового долголетия будут созданы в Дагестане, сообщил РИА Новости врио министра здравоохранения республики Алиомар Ахмедов.
"В Дагестане будут созданы Центры нового поколения для активной жизни. Человек должен жить долго не потому, что ему повезло, а потому, что медицина научилась вовремя предупреждать болезни. Долгая, активная и насыщенная жизнь должна стать доступной каждому жителю Дагестана — независимо от возраста, места жительства и уровня дохода", - сказал Ахмедов по итогам прошедшего в Москве форума "Россия и мир. Тренды здорового долголетия".
По его словам, сегодня в республике уже работают 24 гериатрических кабинета, три специализированных кабинета нарушений памяти, профилактики падений и переломов, где пожилые пациенты получают помощь, позволяющую сохранить самостоятельность и качество жизни. В 2026 году открыт Центр здоровья на базе Ботлихской центральной районной больницы, современным оборудованием оснащен Центр здоровья городской клинической больницы Махачкалы. Продолжают работу семь Центров здоровья для взрослых, помогая выявлять факторы риска еще до появления болезни.
Следующим этапом, по словам Ахмедова, станет создание Центра медицины здорового долголетия — центра нового поколения в в Республиканском диагностическом центре. Здесь жители смогут пройти комплексную оценку биологического возраста организма, определить индивидуальные риски, получить персональную программу профилактики и рекомендации по сохранению здоровья, физической активности и когнитивных функций.
"Будущее здравоохранения — это медицина, которая помогает человеку не просто лечиться, а как можно дольше оставаться активным, работать, путешествовать, воспитывать внуков и жить полноценной жизнью. Именно такую систему мы будем последовательно развивать в Дагестане", - подчеркнул Ахмедов.
Руководитель минздрава республики отметил, что работа уже дает результат: Центры здоровья ежегодно увеличивают число жителей, выбирающих здоровый образ жизни. Новая система активного долголетия станет логичным продолжением этой работы и позволит сместить акцент здравоохранения с лечения заболеваний на их предупреждение, сохраняя здоровье жителей республики на долгие годы, добавил Ахмедов.
Дагестан - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
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