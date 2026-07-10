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Боевики "Азова"* открыли огонь по теробороне ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.07.2026
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07:03 10.07.2026 (обновлено: 10:58 10.07.2026)
Боевики "Азова"* открыли огонь по теробороне ВСУ в Сумской области

Националисты из "Азова" попытались расстрелять украинскую тероборону

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Националисты "Азова"* открыли заградительный огонь по территориальной обороне и нацгвардии в Сумской области.
  • Боестолкновения произошли западнее села Турья.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Националисты из "Азова"* открыли стрельбу по военнослужащим из территориальной обороны ВСУ и нацгвардии в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"По данным радиоперехватов, "азовцы"* открыли заградительный огонь", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, боестолкновения произошли западнее села Турья. Военнослужащие теробороны получили приказ на передислокацию и уведомили об этом нацгвардию.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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