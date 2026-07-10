Рейтинг@Mail.ru
Директор Бузовой опроверг сообщения о паузе в карьере артистки - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:39 10.07.2026 (обновлено: 21:35 10.07.2026)
Директор Бузовой опроверг сообщения о паузе в карьере артистки

Антон Богославский опроверг сообщения о паузе в карьере Ольги Бузовой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Певица Ольга Бузова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ольга Бузова взяла паузу в карьере на несколько дней для реабилитации после травмы ноги.
  • Певица выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде 11 июля.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сообщения о якобы паузе в карьере певицы и телеведущей Ольги Бузовой вырваны из контекста: артистка взяла всего несколько выходных, чтобы пройти реабилитацию после травмы ноги, рассказал РИА Новости ее директор Антон Богославский.
Ранее рядом СМИ сообщалось, что Бузова приняла решение о временной приостановке карьерной деятельности из-за полученной в июне травмы ноги.
"Это вырвано из контекста. Ольга взяла паузу на несколько дней по рекомендации врачей, так как для восстановления нужен покой", — сказал собеседник агентства.
Представитель артистки отметил, что уже в субботу она встретится со зрителями в Нижнем Новгороде.
"Уже 11 июля Ольга выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде", — подчеркнул он.
В июне директор Бузовой сообщил РИА Новости, что певицу госпитализировали после травмы ноги и провели ей экстренную операцию. По его словам, артистка восстанавливалась после наркоза. Через несколько дней Бузова приехала поздравить выпускников московских школ прямо на костылях, усыпанных сверкающими стразами.
Ольга Бузова выступит на VK Fest сразу в двух городах - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Ольга Бузова выступит на VK Fest сразу в двух городах
5 июня, 13:56
 
ШоубизОльга БузоваНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала