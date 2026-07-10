Директор Бузовой опроверг сообщения о паузе в карьере артистки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ольга Бузова взяла паузу в карьере на несколько дней для реабилитации после травмы ноги.
- Певица выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде 11 июля.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сообщения о якобы паузе в карьере певицы и телеведущей Ольги Бузовой вырваны из контекста: артистка взяла всего несколько выходных, чтобы пройти реабилитацию после травмы ноги, рассказал РИА Новости ее директор Антон Богославский.
Ранее рядом СМИ сообщалось, что Бузова приняла решение о временной приостановке карьерной деятельности из-за полученной в июне травмы ноги.
"Это вырвано из контекста. Ольга взяла паузу на несколько дней по рекомендации врачей, так как для восстановления нужен покой", — сказал собеседник агентства.
Представитель артистки отметил, что уже в субботу она встретится со зрителями в Нижнем Новгороде.
"Уже 11 июля Ольга выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде", — подчеркнул он.
В июне директор Бузовой сообщил РИА Новости, что певицу госпитализировали после травмы ноги и провели ей экстренную операцию. По его словам, артистка восстанавливалась после наркоза. Через несколько дней Бузова приехала поздравить выпускников московских школ прямо на костылях, усыпанных сверкающими стразами.
Ольга Бузова выступит на VK Fest сразу в двух городах
5 июня, 13:56