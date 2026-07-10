Директор Бузовой опроверг сообщения о паузе в карьере артистки

Краткий пересказ от РИА ИИ Ольга Бузова взяла паузу в карьере на несколько дней для реабилитации после травмы ноги.

Певица выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде 11 июля.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сообщения о якобы паузе в карьере певицы и телеведущей Ольги Бузовой вырваны из контекста: артистка взяла всего несколько выходных, чтобы пройти реабилитацию после травмы ноги, рассказал РИА Новости ее директор Антон Богославский.

Ранее рядом СМИ сообщалось, что Бузова приняла решение о временной приостановке карьерной деятельности из-за полученной в июне травмы ноги.

"Это вырвано из контекста. Ольга взяла паузу на несколько дней по рекомендации врачей, так как для восстановления нужен покой", — сказал собеседник агентства.

Представитель артистки отметил, что уже в субботу она встретится со зрителями в Нижнем Новгороде

"Уже 11 июля Ольга выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде", — подчеркнул он.