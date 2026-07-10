Лаврова в Бурунди встретили традиционными танцами с барабанами

БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова встретили в Бурунди традиционными танцами с барабанами, передает корреспондент РИА Новости.

Бурунди стала последней остановкой в африканском турне министра на этой неделе. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.