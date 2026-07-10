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Лаврова в Бурунди встретили традиционными танцами с барабанами - РИА Новости, 10.07.2026
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16:17 10.07.2026 (обновлено: 16:19 10.07.2026)
Лаврова в Бурунди встретили традиционными танцами с барабанами

РИА Новости: в Бурунди Лаврова встретили традиционными танцами с барабанами

© Фото : МИД России/TelegramВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Бурунди
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Бурунди - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Бурунди
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергея Лаврова встретили в Бурунди традиционными танцами с барабанами.
  • Исполненный бурундийцами танец называется "Ритуальный танец королевского барабана" и включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова встретили в Бурунди традиционными танцами с барабанами, передает корреспондент РИА Новости.
Танцоры в ярких национальных костюмах ждали министра у трапа самолета. Образовав полукруг, они стали петь и танцевать, отбивая такт на барабанах. Несколько исполнителей вышли в центр круга и начали высоко прыгать, показывая акробатические трюки. Лавров оценил выступление танцоров и, улыбаясь, показал им большой палец вверх.
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Танец, который исполнили бурундийцы, называется "Ритуальный танец королевского барабана". В 2014 году он был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Представление сочетает в себе барабанный ритм, хореографию, традиционные песни и поэзию, проставляющую героические подвиги.
Бурунди стала последней остановкой в африканском турне министра на этой неделе. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.
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