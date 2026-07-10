Уехавший в США актер Бурковский вдвое снизил цены на актерские курсы

Краткий пересказ от РИА ИИ Стоимость курсов в актерской школе Seagull NYC, открытой Андреем Бурковским и его супругой в Нью-Йорке, снизилась более чем на 51 процент за полтора года.

Трехмесячный курс Your Life — Your Show, который предлагала школа, больше не представлен на сайте, а последнее обновление его страницы проводилось в 2025 году.

Школа не вызвала заметного интереса у американской аудитории: на популярных сервисах отзывов рецензий не появлялось, сайт школы практически не посещают, а поисковые запросы по названию организации находятся на статистически незначимом уровне.

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Стоимость курсов в актерской школе Seagull NYC, которую уехавший из России актер Андрей Бурковский открыл в Нью-Йорке вместе с супругой, за полтора года снизилась более чем вдвое, выяснило РИА Новости.

Бурковский переехал в США в 2022 году, заявив, что намерен учить там актерскому мастерству. В 2024 году он вместе с супругой открыл в Нью-Йорке школу Seagull NYC, что в переводе с английского означает "Чайка". Согласно описанию на сайте, в школе преподают актеры из США, Израиля и разных регионов России, а обучение строится на технике режиссера Константина Станиславского.

Вскоре после запуска школы Бурковский начал предлагать трехмесячный курс Your Life — Your Show ("Твоя жизнь — твое шоу". — Прим. ред.), участникам которого обещали преодоление личных барьеров и обретение уверенности. В начале 2025 года его стоимость составляла 1960 долларов, или почти 150 тысяч рублей.

Сейчас этот курс на сайте школы не представлен, а последнее обновление его страницы, как следует из анализа сетевых архивов, проводилось еще в 2025 году — тогда же, когда она была создана.

Школа предлагает одномесячный курс от самого Бурковского для профессиональных актеров за 950 долларов, или около 72,5 тысячи рублей, а также пятимесячные курсы для детей стоимостью 960 долларов, или около 73,2 тысячи рублей. Таким образом, цена предлагаемых курсов снизилась примерно на 51 процент.

При этом следов заметного интереса к школе в открытых источниках немного. На популярных американских сервисах отзывов, включая Yelp, рецензий на Seagull NYC не появлялось с момента создания ее страницы, а в соцсетях у публикаций школы комментарии либо отсутствуют, либо их крайне мало. На самом сайте размещены только отзывы, датированные годом основания школы.