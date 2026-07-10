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"Будет стерт с карты": на Западе рассказали о катастрофе в Брюсселе - РИА Новости, 10.07.2026
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02:24 10.07.2026
"Будет стерт с карты": на Западе рассказали о катастрофе в Брюсселе

Кошкович: через 9 месяцев премьер Венгрии Мадьяр лишится всей внешней поддержки

© AP Photo / Petros KaradjiasДемонстранты жгут флаг ЕС на акции протеста
Демонстранты жгут флаг ЕС на акции протеста - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Демонстранты жгут флаг ЕС на акции протеста. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что политические потрясения в Европе могут кардинально изменить расстановку сил в Евросоюзе и в Венгрии.
  • Кошкович предсказал, что премьер-министр Петер Мадьяр столкнется с ослаблением поддержки и нестабильностью своего правительства.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Политические потрясения в Европе могут в ближайшие месяцы кардинально изменить расстановку сил в Евросоюзе и, в частности в Венгрии, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
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"Мерц падет в этом сентябре. Его заменят клоном-слабаком. Макрон со всем его режимом будет стерт с карты мировой политики следующей весной. Эти вещи неизбежны. Внешняя поддержка Петера Мадьяра распадется менее чем за 9 месяцев. Правительство, навязанное Брюсселем, слабо и нестабильно. Просто посмотрите, что происходит вокруг", — написал он.
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Так эксперт прокомментировал прошедшие накануне в столице Венгрии протестные митинги против нового правительства. Как сообщал корреспондент РИА Новости, митинг был организован в ответ на произвол премьер-министра Петера Мадьяра, который предложил поправку к конституции страны, предусматривающую отставку действующего президента Тамаша Шуйока. Отмечалось, что собравшаяся толпа скандировала лозунги с критикой Мадьяра, призывы к его отставке и в поддержку экс-премьера Виктора Орбана.
Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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В миреБрюссельВенгрияПетер МадьярЗолтан КошковичТамаш ШуйокЕвропа
 
 
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