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"Мерц падет в этом сентябре. Его заменят клоном-слабаком. Макрон со всем его режимом будет стерт с карты мировой политики следующей весной. Эти вещи неизбежны. Внешняя поддержка Петера Мадьяра распадется менее чем за 9 месяцев. Правительство, навязанное Брюсселем, слабо и нестабильно. Просто посмотрите, что происходит вокруг", — написал он.