Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что политические потрясения в Европе могут кардинально изменить расстановку сил в Евросоюзе и в Венгрии.
- Кошкович предсказал, что премьер-министр Петер Мадьяр столкнется с ослаблением поддержки и нестабильностью своего правительства.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Политические потрясения в Европе могут в ближайшие месяцы кардинально изменить расстановку сил в Евросоюзе и, в частности в Венгрии, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
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"Мерц падет в этом сентябре. Его заменят клоном-слабаком. Макрон со всем его режимом будет стерт с карты мировой политики следующей весной. Эти вещи неизбежны. Внешняя поддержка Петера Мадьяра распадется менее чем за 9 месяцев. Правительство, навязанное Брюсселем, слабо и нестабильно. Просто посмотрите, что происходит вокруг", — написал он.
Так эксперт прокомментировал прошедшие накануне в столице Венгрии протестные митинги против нового правительства. Как сообщал корреспондент РИА Новости, митинг был организован в ответ на произвол премьер-министра Петера Мадьяра, который предложил поправку к конституции страны, предусматривающую отставку действующего президента Тамаша Шуйока. Отмечалось, что собравшаяся толпа скандировала лозунги с критикой Мадьяра, призывы к его отставке и в поддержку экс-премьера Виктора Орбана.
Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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